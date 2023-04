Hammouchi reçoit le chef des services de renseignements intérieurs de l’Allemagne

La coopération sécuritaire entre le Maroc et l’Allemagne, se précise. Le directeur général de la surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi a reçu, ce mercredi à Rabat, le directeur de l’Office fédéral allemand de protection de la constitution (BfV), Thomas Haldenwang, accompagné de ses principaux adjoints dans ce service de renseignement.

Les entretiens entre les deux parties ont porté sur l’évaluation de la situation sécuritaire au niveau régional et l’examen des défis découlant de la menace terroriste grandissante, outre les moyens de renforcer la coopération sécuritaire entre les deux pays sur des bases solides de crédibilité, de confiance et d’intérêt commun, indique un communiqué de la DGST. Cette rencontre intervient pour réitérer la volonté mutuelle des deux parties de raffermir la coopération sécuritaire et de consolider la coordination en matière de renseignement dans le domaine de la lutte contre les menaces qui guettent la sécurité des deux pays, à la lumière des changements majeurs qui caractérisent la menace terroriste et le crime organisé, indique la même source.

Hammouchi avait reçu, en juin 2022 à Rabat, le directeur général de la police fédérale d'Allemagne, Dieter Roman. Ces rencontres bénéficient de la nouvelle page dans les relations entre le Maroc et l’Allemagne, initiée depuis le 13 décembre 2021.

Pour rappel, les services de renseignements du Maroc ont contribué à la libération, en décembre dernier, d’un otage allemand au Mali.