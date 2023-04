Le Kenya veut bénéficier de l'expérience marocaine dans le domaine du football

L'ambassadeur du Maroc au Kenya, Abderrazzal Lassel s’est entretenu, mardi, avec le ministre kenyan des Sports, Abubu Namambwa. Les discussions ont porté sur les moyens d'aider ce pays africain dans le développement du football.

Lors de la rencontre, Abubu Namambwa a déclaré que son département espère que le Maroc l'accompagne pour améliorer la gestion de ce sport, après le succès de l'équipe nationale marocaine qui a atteint les demi-finales de la dernière Coupe du monde au Qatar. Les deux parties ont discuté des domaines de collaboration et de partenariat ciblant les sports et les arts créatifs.

Les médias kenyans, tout en rapportant la nouvelle de la rencontre, ont évoqué le grand développement du football marocain, et évoqué le parcours des Lions de l'Atlas en Coupe du monde, outre les distinctions des clubs marocains lors des compétitions continentales. Ils ont rappelé que le Wydad Casablanca, le Raja Casablanca et l’équipe féminine de l’AS FAR ont remporté respectivement la Ligue des champions de la CAF 2022, la Coupe des Confédérations de la CAF 2021 et la Ligue des champions féminine de la CAF 2022 alors que l'équipe féminine du Maroc s'est qualifiée pour la Coupe du monde féminine de cette année pour la première fois.

Le pays d'Afrique du Nord a également déposé des candidatures pour accueillir la CAN 2025 ainsi que pour la Coupe du Monde de la FIFA 2030 aux côtés de l'Espagne et du Portugal.