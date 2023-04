Aïd Al Adha : Le Maroc importe des cargaisons supplémentaires de moutons

Les professionnels de l'élevage se préparent à importer une nouvelle cargaison de moutons la semaine prochaine, afin de répondre aux besoins du marché à l’occasion de l'Aïd Al Adha, célébré au Maroc fin juin. Une opération qui fait suite aux résultats de l'accord conjoint entre les professionnelles et le gouvernement concernant l'importation de moutons et de vaches avant cette date pour rassurer les Marocains sur l'abondance du cheptel national, rapporte Hespress.

Des sources professionnelles ont indiqué, à cet égard, qu’une une nouvelle cargaison de 6 000 ovins et bovins fait toujours l'objet de consultations avec le ministère en charge du secteur, les acteurs professionnels ayant stipulé la nécessité d'annuler le certificat d'abattage afin de pouvoir vendre aux «kessaba» au lieu de diriger directement la cargaison vers les abattoirs. Les mêmes sources ont confirmé qu'en cas d'accord avec le gouvernement, de nouvelles cargaisons de bétail destinées à l'Aïd Al Adha arriveront dans les prochaines semaines, estimées à 20 000 têtes.

Les préparatifs des professionnels pour la fête religieuse ont déjà commencé, compte tenu de la situation agricole et économique difficile cette année, alors que le cheptel national dépasse les 6 millions de têtes d'ovins et de caprins au moment où la demande ne dépasser les 5 millions comme les années précédentes, selon eux. A cet égard, la Fédération marocaine des acteurs de la filière élevage a adressé une lettre au chef du gouvernement pour «revoir l'exigence relative aux certificats d'abattage et d'origine», estimant que ces documents «empêchent l'importation de vaches et de moutons prêts à l'abattage». La fédération a déclaré que «l'abolition de cette condition contribuera à assurer et à accélérer les importations, et à accroître la compétitivité des pays exportateurs afin d'obtenir des prix bas qui contribueront à atteindre les objectifs du gouvernement».