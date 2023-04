Maroc : Le Forum de la transformation digitale fait son retour à Casablanca

Le Forum de la transformation digitale revient pour une deuxième édition, prévue mercredi 17 mai 2023 à Casablanca. Ce rendez-vous annuel a pour vocation de réunir les professionnels SI des secteurs public et privé autour des bonnes pratique liées à la transition numérique, indique un communiqué parvenu à Yabiladi.

Cette année, le Cloud et l’intelligence artificielle seront seront au centre du forum, vu leur importance dans l’accélération de la digitalisation des organisations. Des keynote speakers et des experts exposeront les apports du Cloud, comme le traitement des données informatiques à travers l’intelligence artificielle, l’optimisation des coûts et des ressources et l’anticipation des cyber-risques, ajoute la même source.

Par ailleurs, un concours d’intelligence artificielle a été lancé par Orange Maroc, pour les étudiants de dernière année de l’Ecole nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM). Ses résultats seront présentés lors du forum, en présence des représentants de l’ENSAM et de l’Université Hassan II.

Ce forum est co-organisé par Orange Maroc et AOB Group en partenariat avec Huawei Technologies, Fortinet, leader mondial de la cybersécurité, la Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD), le cabinet d’intelligence de marché IDC ainsi que l’Association des utilisateurs des systèmes d’information du Maroc (AUSIM).