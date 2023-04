Le Maroc recevra bientôt un nouveau Canadair pour lutter contre les feux de forêts

Le Maroc recevra, dans quelques jours, un nouveau Canadair pour lutter contre les feux de forêts. Sur sa page Facebook, le forum FAR-Maroc a ainsi publié des photos du Canadair CL-415EAF CN-ATS C/N:1095 depuis Calgary, au Canada, rappelant que l’appareil est le deuxième des trois avions CL-415EAF acquis par le Maroc pour soutenir sa flotte de lutte contre les incendies.

La même source a noté que le premier avion, le CL-415EAF CN-ATR C/N:1090, poursuit le processus de développement du cockpit et des dispositifs de navigation chez Cascade Aerospace à l'aéroport d'Abbotsford, au Canada, pour obtenir des certificats et des approbations concernant le nouveau processus de développement avec une technologie qui sera distribuée plus tard au reste de la flotte. Pour sa part, le troisième avion, le CL-415EAF CN-ATT, fait l'objet de travaux de développement sur la cellule et les moteurs à l'usine De Havilland Canada à Calgary.

FAR-Maroc rappelle que le Maroc dispose actuellement de cinq Canadair (CL-415 CN-ATM C/N:2079, CL-415 CN-ATN C/N:2080, CL-415 CN-ATO C/N:2085, CL-415 CN-ATP C/N:2087 et CL-415 CN-ATQ C/N:2088) pour lutter contre les incendies.

Un rapport présenté à la Commission des affaires étrangères et de la défense par le ministre délégué Abdellatif Loudiyi en novembre dernier avait annoncé un investissement de 1,2 milliard de dirhams pour renforcer la flotte de Canadair du royaume en 2023, à travers l’acquisition de trois appareils livrés de manière progressive cette année.