Energies renouvelables : Le projet Xlinks Morocco-UK Power soutenu par Octopus et TAQA  

Le projet de relier le Maroc à la Grande-Bretagne par le plus long câble électrique au monde a clôturé un cycle de financement, levant 30 millions de livres sterling (environ 379,35 millions de dirhams), après avoir obtenu 25 millions de livres sterling d'Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) et 5 millions de livres sterling d'Octopus Energy Group. Les deux entreprises ont soutenu le projet de Xlinks de poser ce qui est décrit comme le plus long câble sous-marin à courant continu haute tension (CCHT) du monde entre le Royaume-Uni et le Maroc, rapporte Energy Live News.

Ce projet devrait permettre de produire 3,6 GW d'électricité à partir d'énergies renouvelables, soit près de 8% des besoins actuels du Royaume-Uni, et d'alimenter sept millions de foyers britanniques d'ici à la fin de la décennie. L'électricité sera produite dans la région de Guelmim Oued Noun au Maroc par une installation de 10,5 GW de parcs solaires et éoliens, soutenue par 20 GWh/5 GW de stockage en batterie, ajoute la même source. L'installation sera connectée au réseau électrique britannique dans le Devon, dans le sud-ouest de l'Angleterre, via quatre câbles CCHT sous-marins de 3 800 kilomètres.

Jasim Husain Thabet, directeur général du groupe TAQA, a indiqué que l'investissement de TAQA dans le projet Xlinks démontre la détermination de l’entreprise à «contribuer à la réduction des émissions tout en maintenant la sécurité de l'approvisionnement en énergie». «Ce partenariat permet aux trois entreprises de faire avancer l'un des projets énergétiques les plus visionnaires au monde, contribuant à faire de la Grande-Bretagne un leader dans la transition vers des énergies renouvelables à faible coût», a déclaré pour sa part Greg Jackson, directeur général et fondateur d'Octopus Energy Group.