Conversion des déchets : Clean-Seas Morocco double sa capacité de traitement dès mai 2023

L’entreprise américaine Clean Vision Corporation a annoncé, mardi, que sa filiale Clean-Seas a conclu avec succès l'acquisition précédemment annoncée d'une participation de 51% dans le Groupe Ecosynergie, une société axée sur les produits et les solutions durables basée à Agadir, au Maroc. Suite à la finalisation de cette transaction, Ecosynergie Group a été renommé Clean-Seas Morocco et devrait être en mesure de traiter 120 tonnes par jour (TPD) de déchets plastiques de pyrolyse à son installation d'Agadir à partir d'octobre 2023, indique-t-elle dans un communiqué.

«Clean-Seas Morocco servira de plaque tournante du Réseau de conversion plastique (PCN) axé sur la collecte des déchets plastiques provenant d'Afrique du Nord et de l'Union européenne et leur conversion en une source d'énergie verte durable», poursuit la même source. Clean-Seas Morocco devrait fonctionner avec une capacité de traitement de 20 TPD d'ici la fin du deuxième trimestre de 2023. Sa première unité de 10 TPD a produit environ 60 000 kg par mois (60 tonnes métriques) et plus de 25 000 dollars de revenus en janvier et février 2023, informe-t-on, ajoutant que la production doit doubler en mai, avec la deuxième unité de 10 TPD qui entrera en opération dans les prochaines semaines.

À la suite de la conclusion de cette transaction, Clean-Seas Morocco a acquis deux nouvelles unités de 50 TPD qui devraient augmenter sa capacité à 70 TPD d'ici juin 2023 et à 120 TPD d'ici septembre 2023. La société s'attend à ce que la capacité de Clean-Seas Morocco augmente encore jusqu'à 500 TPD au cours des deux à trois prochaines années.

En janvier dernier, Clean-Seas a annoncé la conclusion d’un accord définitif pour acquérir 51% du Groupe Ecosynergie, un opérateur de la technologie de conversion des déchets en plastique par pyrolyse.