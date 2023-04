Akhannouch : Le développement du tourisme requiert des mesures d'accompagnement

Développer le secteur touristique national requiert un ensemble de mesures d'accompagnement en matière de développement des infrastructures et de la logistique aux niveaux du transport aérien, de la réhabilitation des ports et de l'amélioration du réseau ferroviaire, a souligné, mardi à Rabat, le chef du gouvernement. Répondant à une question centrale à la Chambre des conseillers sur la politique nationale du tourisme, Aziz Akhannouch a indiqué que le gouvernement continue à mobiliser tous les efforts en vue de renforcer le programme de vols depuis la dernière saison estivale, au cours de laquelle la Royal Air Maroc a mis en place une offre de six millions de sièges sur 80 liaisons aériennes à travers différents continents.

Ainsi, 48 liaisons aériennes supplémentaires ont été mises en place pour suivre le rythme de la période estivale, a relevé M. Akhannouch, rappelant que près de 300 millions de dirhams ont été alloués dans le cadre des accords de partenariat entre l'Etat, les autorités et les compagnies aériennes, pour accompagner le renforcement de la connectivité aérienne dans les différentes régions.

D'autre part, Aziz Akhannouch a relevé que les travaux se poursuivent au niveau des infrastructures routières et ferroviaires. Il a évoqué, dans ce sens, la finalisation des études relatives aux projets d'extension de la ligne ferroviaire à grande vitesse devant relier Marrakech à Agadir, la poursuite de celles liées au projet de liaison ferroviaire du port Nador-Med West, outre la poursuite des travaux au niveau de l’autoroute Tiznit-Dakhla en vue de fournir un axe routier aux normes internationales et de haute qualité.

S'agissant du secteur de l'artisanat, il a souligné qu'il s'agit d'un levier de valorisation du patrimoine national et de renforcement de l'attractivité économique et touristique du Royaume, et une composante essentielle pour l'amélioration et le développement de l'offre touristique.