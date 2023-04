CAN U17 en Algérie : Le Maroc souffle le chaud et le froid sur sa participation

Le Maroc souffle le chaud et le froid sur la participation des Lionceaux de l’Atlas à la Coupe d’Afrique des Nations U17, programmée du 29 avril au 19 mai en Algérie. Sous couvert d’anonymat, une source à la Fédération royale marocaine de football a affirmé que «l'équipe nationale de moins de 17 ans ne se rendra pas en Algérie, mardi, comme il a été rapporté, pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations qualificative pour la Coupe du monde».

La même source a réitéré, dans des déclarations à Al Mountakhab, que la FRMF maintient sa «décision de se rendre en Algérie via un vol direct depuis l'aéroport de Rabat-Salé et à bord d’un avion de la Royal Air Maroc (RAM), comme pour le reste des équipes qui participent à ce tournoi».

Pour rappel, le président de la FRMF a reçu, vendredi 21 avril, les membres de la sélection marocaine qui devraient prendre part à la CAN U-17. Dans une allocution, Fouzi Lekjaa «a félicité les joueurs de la sélection nationale U-17 après leur qualification à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations» et «leur a demandé d'honorer le football marocain lors de ce championnat continental, et de présenter un niveau digne de la réputation du Maroc», indique la FRMF dans un communiqué.

Dans son intervention, Lekjaa n’a pas révélé si l’Algérie a accepté d’ouvrir son espace aérien, fermé devant les avions civils et militaires marocains depuis septembre 2021, à un vol direct de la Royal Air Maroc, transporteur officiel de la FRMF, vers Alger. Les sélections du Burkina Faso, du Congo, du Nigéria, de la Zambie, du Sénégal, de la Somalie et de l’Afrique du Sud ont déjà rallié la capitale algérienne.

Les quatre demi-finalistes de la CAN U17, sont automatiquement qualifiés pour la Coupe du monde 2023 de moins de 17 ans. Un boycott du Maroc réduira les chances des Lionceaux de l’Atlas de jouer la prochaine édition de ce Mondial, à moins que le Maroc ne présente sa candidature pour l'accueillir, d’autant que le FIFA a retiré au Pérou l’organisation de la compétition, prévue du 19 novembre au 2 décembre 2023.