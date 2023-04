Soudan : Les ressortissants marocains, «sains et saufs», évacués de Khartoum

L'ambassadeur du Maroc au Souda,, Mohamed Maâlainine a assuré mardi que les membres de la communauté marocaine évacués de la capitale soudanaise Khartoum sont «sains et saufs» et se trouvent actuellement au Port-Soudan, en attendant leur rapatriement au Maroc. Dans une déclaration à la presse, il a indiqué que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour leur garantir un accueil dans «les meilleures conditions», outre les prestations concernant leur hébergement et leur subsistance ainsi que les conseils qui se rapportent aux affaires consulaires.

Le diplomate a ajouté que les ressortissants marocains, environ 300 personnes, sont évacués dans des conditions convenables depuis Khartoum vers Port-Soudan, en attendant leur rapatriement au pays, et ce, conformément aux hautes instructions royales. Il a, à ce propos, souligné que le staff de l'ambassade du Maroc au Soudan veille à la bonne gestion de cette opération, en coordination avec les services centraux au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger.

Le diplomate marocain a annoncé dans la foulée l'arrivée mercredi au Port-Soudan d'environ 80 Marocains qui ne faisaient pas partie du premier convoi terrestre arrivé lundi dans cette ville côtière. Il a aussi fait savoir que l'ambassade du Maroc a pris toutes les mesures concernant l'accueil de deux avions marocains pour l'évacuation des Marocains résidant au Soudan, conformément aux Hautes Instructions Royales.

Il a également indiqué que l'ambassade du Maroc à Khartoum a pris une batterie de mesures, entre autres, la mise sur pied d'une cellule de crise au sein de la représentation diplomatique du Royaume active 24/24 pour communiquer au mieux avec les membres de la communauté marocaine au Soudan composée essentiellement de familles, de cadres, d'étudiants et de certaines personnes de passage dans le cadre d'un séjour ces derniers jours.

Lundi, un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger avait indiqué que «suite aux événements récents qu'a connus la République du Soudan et à la détérioration de la situation sécuritaire dans ce pays frère, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a donné Ses Hautes Instructions pour assurer le rapatriement des ressortissants marocains de ce pays». Le souverain a également donné ses hautes intructions pour l'organisation d'un pont aérien en coordination avec la Royal Air Maroc pour assurer le rapatriement des ressortissants marocains et de leurs familles dans les meilleures conditions, selon le communiqué.