Mocro Maffia : Avocate de Ridouan Taghi, Inez Weski placée en détention en tant que relai

Me Inez Weski n'est plus l'avocate du baron de drogue Ridouan Taghi, dont elle est soupçonnée d'avoir été le relai avec le monde extérieur depuis son arrestation / Ph. IMAGO

Lundi, le tribunal de Rotterdam a décidé de placer l’avocate Inez Weski en détention provisoire, pour ses liens présumés entre la mafia marocaine aux Pays-Bas (Morco Maffia) à travers son client Ridouan Taghi et la mafia italienne Camorra, en la personne du patron Raffaele Imperiale, arrêté à Dubaï en 2021. C’est d’ailleurs de là-bas que le baron de drogue maroco-néerlandais a été extradé, en 2019. Depuis cette arrestation, Me Wezki aurait servi de relai pour Taghi avec le monde extérieur, selon les enquêtes policières ayant permis de décrypter de millions de messages en 2021.

Niant tout lien avec les deux organisations criminelles, Me Weski aurait décidé d’elle-même de se décharger du dossier de son client, après avoir été déférée devant le juge. Cette comparution intervient, en effet, trois jours après l’arrestation de Me Weski, vendredi dernier, ainsi que la perquisition de son domicile et de son cabinet. Dans les messages ayant servi de piste pour les enquêteurs, son nom n’est pas expressément cité, mais plusieurs indices concourent à l’identifier comme étant la personne qui devait notamment imprimer les contenus d’«une clé USB» à transmettre, en interaction entre la Mocro Maffia et la Camorra.

Ces échanges se seraient déroulés en 2020, entre un fils de Taghi et Raffaele Imperiale. Condamné en 2022, Youssef Taghi, cousin de Ridouan, a évoqué les mêmes indications à propos de la clé USB, dans des messages décryptés également. Par conséquent, Me Weski est soupçonnée d’être «impliquée dans une organisation criminelle de trafic international de drogue et de blanchiment d’argent». En servant de relai, elle aurait permis que son client «continue à contrôler son réseau depuis la prison hautement sécurisée dans laquelle il est détenu».

Selon les juges, Me Weski aurait aussi «transmis des messages de l’organisation criminelle vers et depuis son client détenu». Compte tenu de la décision du tribunal, elle devrait rester en prison pendant au moins les deux prochaines semaines.