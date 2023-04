Deux cyclistes marocains portés disparus au Burkina Faso

L'Association Touring Bike de Souss-Massa a fait appel aux internautes sur les réseaux sociaux pour lancer, hier, une campagne visant à alerter sur le sort inconnu de deux cyclistes marocains. En effet, ces derniers sont portés disparus depuis le 30 mars dernier, date de leur arrivée au Burkina Faso en provenance de la Côte d’Ivoire.

Les cyclistes marocains Abderrahmane Serhani, professeur retraité d'éducation islamique et âgé de 65 ans et Driss Fatihi (commerçant, 37 ans) ont quitté le Maroc le 19 janvier dernier. Ils ont traversé le passage d’El Guerguerate avec leurs deux vélos vers la Mauritanie, et de là vers d'autres pays africains. Originaires du Souss, ils comptaient atteindre La Mecque afin d'accomplir le grand pèlerinage du Hajj.

Ils ont ainsi traversé les frontières séparant la Côte d'Ivoire du Burkina Faso, avant de cesser de donner de nouvelles. Une disparition qui inquiète, d’autant plus que le Burkina Faso souffre de problèmes de sécurité depuis un certain temps, l'État central n'ayant le contrôle que sur 40% de la superficie totale du pays.

Portés disparus depuis fin mars

«Ils sont partis le 19 janvier de la ville de Dakhla et prévoyaient de se rendre à La Mecque afin de faire le Hajj. Ils ont choisi d'aller en vélo, étant donné qu'ils sont tous les deux amateurs de ce sport et ont décidé de traverser des pays africains pour réaliser ce rêve», explique Issam Mefouaj, secrétaire général de l'Association Touring Bike de Souss-Massa, dans une déclaration à Yabiladi ce mardi.

«Les choses se sont bien passées et ils étaient en contact permanent avec certains membres de l'association à laquelle ils sont adhérents, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nouvelles d'eux fin mars.» Issam Mefouaj

Le secrétaire général de l’association indique que son dernier contact personnel avec les deux cyclistes remonte au 27 mars. «Ils ont cependant communiqué avec des amis le 29 mars, et leur dernière publication sur le compte Facebook de l'un d'eux remonte au 30 mars», explique-t-il. «Leurs téléphones sont hors zone de couverture», regrette-t-il.

Les deux cyclistes postaient en permanence sur Facebook les détails de leur voyage. Ils ont, en effet, traversé la frontière séparant la Mauritanie du Sénégal, avant de se rendre en Gambie, puis en Guinée, et de là vers la Côte d'Ivoire. Ils comptaient traverser le Burkina Faso vers le Niger.

L'association entend adresser une lettre au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger et aux autorités concernées, dans l'espoir de localiser les deux cyclistes disparus.