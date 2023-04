Marocain tué dans une fusillade en Italie : un carabinier fait l'objet d'une enquête

Le procureur de la république en Italie a ouvert, lundi, une enquête sur la fusillade d'hier à Fara Vicentina, petite ville de la province de Vicence (région de Vénétie). Un drame durant lequel un Marocain a été tué et un policier a été blessé. Selon la presse italienne, la reconstitution officielle de la fusillade s’est conclue par l'annonce que le carabinier qui a tiré sur le ressortissant marocain est mis en examen pour délit d'«homicide par excès coupable dans l'utilisation légale des armes».

Le vice-brigadier a tiré les coups de feu à l'adresse du Marocain. En effet, la police avait été convoquée, lundi, par des citoyens alarmés par la présence du ressortissant étranger, qui semblait «altéré et violemment hors de contrôle». Des policiers locaux et des carabiniers sont arrivés sur les lieux et ont tenté de ramener l'homme à la raison, sans succès. C'est alors que les policiers ont tenté de l’arrêter. Une violente bagarre s'en est suivie, au cours de laquelle le Marocain aurait réussi à retirer délicatement le pistolet de service de l'un des policiers de son étui. Il a alors commencé à tirer, atteignant l'un des policiers locaux, un homme de 40 ans avant qu’un des carabiniers ne riposte en utilisant son arme de service.

La magistrate Cristina Carunchio, chargée de suivre l’affaire, est intervenue sur les lieux et a saisi les deux armes. Une autopsie sera pratiquée, mercredi, sur le corps du jeune homme de 28 ans, qui permettra notamment de confirmer les causes du décès et déterminer s'il était sous l’emprise de la drogue.

Parallèlement, l’enquête a permis d’identifier le Marocain. Âgé de 28 ans, Soufiane B. résidait à Scafati, dans la province de Salerne, mais vivait depuis un an dans la région de Vicenza. Sur le lieu de la fusillade, sa sœur s'est présentée, accompagnée de son mari. Le parquet estime qu'il s'agit des seuls membres de la famille présents en Italie. Leur témoignage sera précieux pour reconstituer la situation de départ qui a déclenché le drame, explique la même source.