Melilla et Ceuta préparent à l’opération OPE/Marhaba 2023

Ceuta et Melilla ont commencé lundi à préparer à l'opération Traversée du détroit (OPE), équivalente en Espagne de l’Opération Marhaba 2023. Les deux villes accueilleront des milliers de voyageurs marocains dans le cadre de l'opération, qui commence le 15 juin et se termine le 15 septembre, rappelle El Faro de Ceuta.

Le délégué du gouvernement espagnol à Ceuta, Rafael García, et son équipe se sont rendus hier à l'enclave Melilla pour voir de près le poste frontalier de Beni-Ensar, son fonctionnement et le travail qu'y effectuent les forces et les corps de sécurité espagnole. Rafael García et son homologue de Melilla, Sabrina Moh, ont tenu une réunion de travail à la délégation gouvernementale, avec les responsables du commandement de la Garde civile et de la préfecture de police de Melilla. Lors de cette réunion, ils ont discuté d'une action commune visant à améliorer le transit entre les enclaves et le Maroc, en particulier dans la perspective de la prochaine opération Traversée du détroit, poursuit le média.

Cette journée de réunion a permis d'analyser les enjeux de cette opération, au cours de laquelle des milliers de citoyens se rendent entre Maroc et d'autres pays de l'Union européenne. El Faro de Ceuta rappelle que l'opération Traversée du détroit 2022, coordonnée par la Direction générale de la protection civile et des urgences du ministère de l'Intérieur, a achevé la phase de départ le 15 août dernier, au cours de laquelle un total de 349 735 véhicules a traversé le détroit de Gibraltar (9,7% de moins qu'en 2019) et 1 430 340 passagers (13,3 % de moins).