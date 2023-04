Maroc : Brahim Sallaki, journaliste et animateur de 2M, tire sa révérence

Le journaliste et animateur de 2M, Brahim Sallaki est décédé, dimanche à l’âge de 64 ans après une longue lutte contre la maladie, a annoncé la deuxième chaîne sur son compte Twitter. «C'est avec une immense tristesse que nous avons appris le disparition, cet après-midi, de notre collègue et ami Brahim Sallaki. Grand passionné de cinéma et de culture, il a incarné sur notre antenne des émissions cultes comme Ciné-thème, Namadij ou encore Cinéstars», a écrit la chaîne nationale. Lundi, les funérailles du défunt se sont tenues à Casablanca.

