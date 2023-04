Automobile : Le Maroc est le plus grand marché en Afrique de Renault

Le groupe Renault a révélé que le Maroc est actuellement son plus grand marché en Afrique, représentant plus de 14 000 unités vendues au cours du premier trimestre 2023. Dans un rapport financier trimestriel, le groupe Renault a indiqué qu’il détient une part de marché de 38% au Maroc, son 11e plus grand marché dans le monde.

Les ventes totales de la marque au losange pour le T1 2023 ont atteint 535 000 unités, avec une augmentation annuelle de 14% alors que les ventes en Europe ont augmenté de 27%.

En mars dernier, le groupe a annoncé son intention de fabriquer son premier modèle hybride, le Dacia Jogger, dans l’usine de Tanger au deuxième trimestre de 2024. Cette nouvelle ligne de production devrait produire jusqu’à 120 000 unités et marque un précédent pour le Maroc dans la fabrication de voitures hybrides.