Marathon des sables : Mohamed El Morabity s'impose à l’issue de la 2e étape

Après que son grand-frère Rachid El Morabity a remporté la première étape la veille, Mohamed El Morabity s’est imposé à l’issue de la deuxième étape du 37ème Marathon des sables. Une étape disputée lundi entre les localités d’Oued Tijekht, dans la province d’Errachidia, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Mohamed El Morabity a parcouru l’étape de 31,7 km en 2h 29 min 3 sec, suivi 33 secondes plus tard par son frère aîné, Rachid El Morabity, et 38 secondes plus tard par son compatriote Aziz Yachou. Arrivé 3e comme lors de la première étape, ce dernier a dû «subir le rythme infernal des deux frères El Morabity au point de reconnaître qu’il lui sera très difficile de réaliser son objectif : celui de gagner cette année et de mettre ainsi fin à la saga de Rachid El Morabity qui continue depuis plus d’une décennie». Son frères Hamid Yachou est également présent au Marathon des sables, mais il n’est pas capable de tenir le même rythme, ce qui laisse le loisir aux frères El Morabity d’imprimer le rythme qu’ils veulent, au moment où ils veulent, et en gardant un œil attentif sur la concurrence.

À l’issue des deux premières étapes, les 3 Marocains en tête se retrouvent presqu’au coude-à coude. Rachid El Morabity, qui reste en tête du classement, dispose d’une avance de moins de 2 min sur ses deux poursuivants, ce qui laisse entrevoir une bataille impitoyable lors des prochaines étapes, et surtout sur la longue étape de 90 km au cours de laquelle tout devrait se jouer.

Chez les femmes, c’est Ragna Debats qui impose sa loi. Après avoir gagné la première étape avec une avance d’environ 10 min sur la 2e au classement et de plus de 27 min sur la 3e, la Marocaine Aziza El Amrany, la Néerlandaise s’est de nouveau imposée à l’issue de la 2e étape. Elle a franchi la ligne d’arrivée au bout de 3 h 19 min 14 sec.

Alors qu’ils étaient 1 085 participants au départ de la première étape, ce sont 1 054 qui ont pris part à la 2e étape. Selon les organisateurs, 31 ont dû abandonner au cours de l’étape initiale, soit pour des problèmes physiques, soit pour des raisons de santé. La même source rappelle que la 3e étape reliera mardi Jebel El Otfal à Jebel Zireg sur une distance de 34,4 km.