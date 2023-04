Un Marocain tué dans une fusillade en Italie

Un ressortissant marocain a été tué, après avoir volé l’arme d’un carabinier et blessé un policier local à Fara Vicentina, une petite ville de la province de Vicence (Région de la Vénétie). Selon la presse italienne, la fusillade a eu lieu ce lundi matin, vers 11 heures.

La police avait été convoquée par des citoyens alarmés par la présence du ressortissant étranger, qui semblait «altéré et violemment hors de contrôle». Des policiers locaux et des carabiniers sont arrivés sur les lieux et ont tenté de ramener l'homme à la raison, sans succès. C'est alors que les policiers ont tenté de l’arrêter.

Selon la presse italienne, une violente bagarre s'en est suivie, au cours de laquelle le Marocain aurait réussi à retirer délicatement le pistolet de service de l'un des policiers de son étui. Il a alors commencé à tirer, atteignant l'un des policiers locaux, un homme de 40 ans qui est actuellement hospitalisé à San Bortolo di Vicenza, mais dont la vie n'est pas actuellement en danger.

Lorsque l'étranger a commencé à tirer, les carabiniers ont été contraints de riposter, atteignant le Marocain, qui est décédé dans l’intervention.