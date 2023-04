Ceuta : L'Intérieur reconnaît l’utilisation d’un conteneur de marchandises pour les Marocains irréguliers

Le ministère espagnol de l’Intérieur a réagi, il y a quelques jours, à la polémique sur l’utilisation d’un conteneur de marchandises pour les Marocains irréguliers à Ceuta. Le département répondait à une question de Jon Iñarritu García (EH Bildu), député de la circonscription de Guipúzcoa, qui a interpellé le gouvernement de Pedro Sánchez dans une lettre en mars dernier au sujet de certaines actions que la Benemérita menait à Tarajal.

Dans sa lettre, l’élu informait le gouvernement que les forces armées «enfermaient pendant des heures dans un conteneur» tous les Marocains qui étaient interceptés alors qu'ils tentaient d'entrer dans la ville de manière irrégulière. «Apparemment, les autorités marocaines n'acceptent leurs ressortissants qu'à certaines heures de la journée, et la Guardia Civil choisit donc d'enfermer les migrants», a expliqué Jon Iñarritu García.

Dans sa réponse, le département ministériel dirigé par Fernando Grande-Marlaska n’a pas nié la véracité de l’information, mais a évité de se référer en tant que tel au «conteneur» auquel les nationalistes basques ont fait allusion.

Selon l’organisme public, l’«installation» a été mise en place pour que les migrants puissent rester «à l’abri des intempéries si nécessaire». Cet espace, qui a commencé à être utilisé «au cours du second semestre 2021», a une capacité de «vingt-huit mètres cubes» et dispose de «l’électricité», ainsi que de «plusieurs toilettes», poursuit la même source, citée par la presse ibérique.

Le gouvernement a précisé à Bildu que les personnes interceptées reçoivent «de l’eau et de la nourriture» ; en outre, «elles reçoivent des vêtements secs et, si nécessaire, elles sont examinées par le personnel de la Croix-Rouge». «De plus, si les circonstances l’exigent, elles sont évacuées vers l’hôpital universitaire», ajoute le gouvernement espagnol. En ce qui concerne le protocole de renvoi des migrants, le ministère de l’Intérieur a souligné qu’«une notification immédiate est donnée aux autorités marocaines», demandant à leurs agents «de se rendre sur les lieux pour procéder au retour des migrants».

Le ministère a profité de l’occasion pour souligner que «le Maroc coopère activement au retour de ses citoyens», qualifiant d’«indiscutable» l’«impact» de cette même collaboration.