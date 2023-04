Coupe de la CAF : L’AS FAR s'incline en Algérie face à l’USMA (0-2)

L’Association sportive des Forces armées royales (AS FAR) s’est inclinée devant l’Union sportive de la médina d’Alger (USMA), par 0-2 dans un match comptant pour les quarts de finale aller de la Coupe de la Confédération africaine de football, disputé dimanche soir au Stade du 5-Juillet-1962 d'Alger. Les deux buts de la rencontre ont été inscrits par Saâdi Redouani (44e) et Zineddine Belaïd (62e).

A force de vouloir prendre l’avantage au score avant de rejoindre les vestiaires pour la pause mi-temps, les Algérois ont fini par obtenir gain de cause, lors de la première mi-temps. Sur un corner, Saâdi Radouani reprit directement et d’un tir croisé marqua un premier but (44e).

En seconde période de jeu, les Algérois ont poursuivi sur leur lancée à la recherche d’un deuxième but qui leur permettrait d’abord la manche retour de ces quarts de finale avec un avantage rassurant. Le scénario de la première mi-temps s’est reproduit. Sur un corner tiré par Brahim Benzaza, Zineddine Belaïd reprit directement de la tête dans les filets de Larked, doublant la mise au profit des siens (62e).

Un deuxième but encaissé qui poussa l’entraîneur de l’AS FAR de faire son premier changement en incorporant à la 70e minute un avant-centre Mustapha Sahd, à la place d’un autre attaquant, l’ailier gauche Zakaria Fati qui, du reste, n’a pas apporté le plus escompté.

Les Rbatis ont échoué à remporter ce match, mais l’espoir est toujours permis. Un retard de deux buts qu’il faudra remonter dans une semaine à Rabat avant d’inscrire un troisième but, celui de la qualification. Mission qui n'est pas impossible pour les FAR. La manche retour aura lieu dans une semaine, le dimanche 30 avril à partir de 20h00.