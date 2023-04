Le Maroc au troisième rang des exportations mondiales de tomates

Les tomates sont la principale production agricole de fruits et légumes exportés par le Maroc, au point de hisser le pays au troisième rang des exportateurs mondiaux en 2022. Un an plus tôt, le royaume a occupé la cinquième place. Il dépasse désormais l’Iran et l’Espagne, en affichant la plus forte augmentation en un an (plus de 17%) parmi tous les pays, a rapporté le site spécialisé East Fruit.

Les Pays-Bas, où une partie importante de l’offre est réexportée, ainsi que le Mexique, qui se concentre sur le seul marché des Etats-Unis, dépassent le Maroc dans le classement des plus grands exportateurs mondiaux. Cette évolution du royaume est due particulièrement à l’augmentation de l’approvisionnement de certains marchés extérieurs, au cours des cinq dernières années, comme le Royaume-Uni. En 2022, les volumes de ventes auprès des clients britanniques ont atteint un record de 140 000 tonnes.

Outre le Maroc, les principaux pays fournissant des légumes à la Grande-Bretagne en hiver ont été les Pays-Bas et l’Espagne. Cependant, les échanges avec les pays de l’Union européenne ont été impactés par le Brexit. Dans le même temps, le Maroc a montré sa compétitivité grâce à l’amélioration de sa logistique, ce qui a permis de combler le manque de tomates sur le marché britannique, rapporte la même source.

En conséquence, la part des importations marocaines de tomates au Royaume-Uni a triplé au cours des cinq dernières années, parallèlement à une baisse de l’approvisionnement depuis l’Espagne et les Pays-Bas.

Au niveau européen, le principal consommateur de tomates marocaines reste la France, bien que les approvisionnements des marchés français diminuent progressivement d’année en année. Cette tendance est rééquilibrée par les ventes du Maroc aux consommateurs britanniques, en augmentation régulière.