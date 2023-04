Mocro Maffia : L’avocate de Ridouan Taghi, Inez Weski, arrêtée pour avoir servi de relai

L’avocate de Ridouan Taghi, Inez Weski, a été arrêtée vendredi pour soupçons d’abus de sa position en servant d’intermédiaire à son client. La police néerlandaise la soupçonne désormais d’avoir fait partie de l’organisation criminelle du trafiquant de drogue, à qui elle aurait transmis des informations. Visée par une enquête depuis un certain temps, Me Weski aurait notamment été le relais de Taghi avec le monde extérieur, depuis que l’homme est détenu aux Pays-Bas, après son extradition de Dubaï en 2019. Selon le site d’information NU.nl, des messages décryptés ont indiqué aux autorités qu’elle servait de moyen d’interaction avec le pilier de la mafia marocaine aux Pays-Bas (Mocro Maffia).

Les messages proviennent de proches de Ridouan Taghi, via un fournisseur de téléphone crypté qui a été piraté par la police en 2021. Ainsi, la justice a pu mettre la main sur des millions de messages, où un fils du trafiquant a interagi avec le chef de la mafia Raffaele Imperiale, en août 2020. Il a informé qu’il existait encore des moyens de communiquer avec son père. Le même auteur des messages aurait écrit aussi à une tante paternelle, en faisant allusion à Inez Weski sans la nommer, à propos d’une clé USB à transmettre. En août 2020, Youssef Taghi, condamné l’année dernière pour avoir transmis des informations de Ridouan à l’organisation criminelle, a déclaré d’ailleurs dans les mêmes échanges qu’une clé USB allait être remplie et que l’avocate, sans la nommer non plus, pourrait en imprimer le contenu.

Or, Youssef Taghi n’a eu accès à son cousin Ridouan Taghi qu’à partir de mars 2021, d’où la police considère que le chef de gang «était déjà capable de communiquer avec le monde extérieur bien avant». Pour sa part, Inez Weski a «fermement nié» avoir servi de relais à son client. Dans le cadre de l’enquête, son domicile et son cabinet à Rotterdam ont été perquisitionnés, le même jour de son arrestation.