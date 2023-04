Commerce et Sahara : En 2023, l’Espagne avance au Maroc et recule en Algérie

La tendance à la baisse des exportations espagnoles vers l’Algérie se confirme, en janvier et février 2023. Le marché algérien n’a accepté de recevoir que 17 millions d'euros de produits espagnols, soit une grande différence évaluée à 1,352 milliard d'euros, enregistrés avant l’entrée en vigueur, en juin 2022, des sanctions économiques décrétées par Alger à l’encontre des sociétés espagnoles, en représailles au soutien de Pedro Sanchez au plan marocain d’autonomie au Sahara occidental. Au mois de février, les exportations vers l'Algérie ont à peine dépassé 6,2 millions d'euros, indique un rapport du ministère espagnol e du Commerce et de l’industrie.

Pour rappel, les sociétés espagnoles lourdement impactées par les décisions algériennes se sont constituées dans un cadre associatif. Sous la bannière de l’«Association des entreprises/crise avec l’Algérie», elles entendent défendre leurs intérêts en réclamant au gouvernement espagnol des dédommagements pour la fermeture, depuis juin 2022, du marché algérien devant leurs exportations. Elles estiment leurs pertes à 300 millions d'euros.



En revanche avec le Maroc, l’heure est à l’embellie. Les exportations espagnoles vers le royaume ont enregistré, en janvier et février 2023, plus de 2 milliards d'euros, soit une hausse de 14% en comparaison avec la même période de l’année dernière. Selon le ministère du Commerce, l'excédent commercial avec le Maroc a augmenté de 34%, soit de 649,4 millions euros de plus. L’appui de Pedro Sanchez à l’initiative marocaine d’autonomie au Sahara a largement contribué à la réalisation de cette évolution.