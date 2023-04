France : Condamnation à 10 ans d’un trafiquant marocain notoire à Seine-Saint-Denis

En cavale au Maroc, El Mehdi Zouhairi a été condamné en France à 10 ans de prison par contumace et une amende de deux millions d’euros, en sa qualité de chef notoire d’un réseau de trafic de drogue à Saint-Ouen. L’homme est en fuite depuis 2019, après l’assassinat du responsable d’un clan rival. Vendredi 21 avril, le verdict a clôturé le procès du réseau de la cité des Boute-en-Train, un des principaux points de deal de Seine-Saint-Denis. Selon l’AFP, onze hommes et une femme, âgés de 25 à 39 ans, ont été jugés pour trafic de cannabis et de cocaïne dans le même cadre, en 2020 et en 2021.

Ce procès a été marqué par «une application scrupuleuse de la loi du silence», selon la même source. A chaque question sur le chef ou sa famille, les accusés sont restés muets. Le tribunal les a reconnus coupables pour leur implication dans un trafic «extrêmement lucratif», qui a constitué la version la plus aboutie du trafic en cité, avec une dynamique de commerce illicite en activité 24h/24. «Pour les seuls neuf mois visés par la procédure, le chiffre d’affaires est évalué à 56 millions d’euros», indiquent les juges.

Détenu depuis son arrestation fin 2020 après des mois sur écoute, le bras droit de Zouhairi, dit «Mojito», a exécuté tous les ordres donnés à distance par son chef en cavale. Il a été condamné à sept ans de prison assorti de 200 000 euros d’amende. Un semi-grossiste, «impliqué dans le trafic de stupéfiants à un haut degré», a écopé aussi de sept ans de prison et un million d’euros d’amende.

Deux autres hommes de main de Zouhairi ont par ailleurs été condamnés à six ans de prison et 100 000 euros d’amende. Sept autres, moins élevés dans l’échelle du trafic, ont écopé de peines assorties principalement de sursis.

Cette audience a fait partie d’une série de procès au tribunal de Bobigny, concernant ce trafic de stupéfiants dans les cités de Saint-Ouen et de ses environs. Début juin, un autre procès sera consacré au trafic des Boute-en-Train. Le réseau ayant pris la relève de celui tout juste condamné sera jugé.