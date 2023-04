HadjByCycle, le projet d’un pèlerin franco-marocain pour rallier La Mecque à vélo

Nabil Ennasri s’est récemment lancé le défi de faire le Hajj, en se rendant à La Mecque à vélo depuis la France. Samedi 22 avril, le pèlerin franco-marocain a démarré son périple depuis la gare de Montparnasse, là où son père est arrivé pour la première fois dans l’Hexagone. Dans une vidéo, il a indiqué en effet que ce projet visait trois objectifs, notamment rendre hommage à son aïeux ainsi qu’à tous les premiers immigrés dans le pays.

Pour s’être préparé à ce projet depuis des années, Nabil Ennasri cherche aussi à «mobiliser la conscience musulmane sur cet enjeu absolument crucial de sauvegarder l’habitabilité de notre planète», en adoptant des moyens de transport respectueux de l’environnement pour effectuer le pèlerinage. Ainsi, il ambitionne de renouer avec la tradition ancienne faisant que le voyage pour le Hajj s’effectue principalement par voie terrestre, à pied ou à cheval.

«Après avoir sacrifié sa vie pour notre bonheur, la génération des primo-arrivants est en train de nous quitter, marquant la fin d’un cycle dans la glorieuse histoire de l’immigration. A nous d’écrire une nouvelle page, de se lancer dans un nouveau cycle : c’est pourquoi on a nommé ce projet #HadjByCycle», a indiqué Nabil Ennasri.

Accompagné d’une équipe véhiculée, le voyageur va parcourir 5 926 km à vélo pendant plus de deux mois, avec une moyenne d’une centaine de kilomètres par jour. «A travers ce voyage, on va se motiver ensemble pour aller vers une réforme intérieure et collective qui se veut progressiste, inspirante, joyeuse et pleine de spiritualité», a-t-il plaidé.