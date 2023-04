Sahara : De Mistura rencontre la n°2 de la diplomatie des Etats-Unis

La numéro 2 de la diplomatie des Etats-Unis, Wendy Sherman, a rencontré vendredi soir à Washington l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, indique le porte-parole du Département d’Etat américain dans un communiqué.

A cette occasion, Mme. Sherman a réitéré «le soutien total des Etats-Unis aux efforts de l'Envoyé personnel pour faire avancer le processus politique en cours dirigé par l'ONU pour le Sahara occidental et a salué la vision de l'Envoyé personnel d'intensifier ses consultations à cette fin», ajoute la même source.

The United States strongly supports an enduring and dignified solution for Western Sahara. I reiterated U.S. interest in peace and stability in the region in my meeting today with UN Personal Envoy of the Secretary General Staffan de Mistura. https://t.co/IIM2gGc6jY pic.twitter.com/ToMrxAnDh7