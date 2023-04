Thomas Cook : La destination Maroc séduit de plus en plus pour le tourisme

L’opérateur touristique Thomas Cook a indiqué que la destination Maroc bénéficiait d’un engouement grandissant auprès des clients. Le voyagiste britannique a, en effet, vu le Maroc attirer à la fois pour son haut de gamme et pour le segment de valeur du marché. Sur l’émission Today de BBC Radio 4, le directeur général de l’entreprise, Alan French, a déclaré vendredi que les chiffres de réservation de la marque avaient presque doublé par rapport à la même période l’année dernière, et ce «malgré les défis macro-économiques».

«Les favoris comme l’Espagne, la Grèce et la Turquie se portent bien, mais les gens regardent plus loin, vers des endroits comme l’Afrique du Nord», a-t-il déclaré. «Certaines personnes réservent à la dernière minute, certainement plus qu’il y a trois ans», a-t-il ajouté, soulignant qu’«il est clair que les gens apprécient vraiment la qualité du temps en famille et avec leurs proches, lorsqu’ils partent en vacances».

Alan French fait état d’une augmentation du nombre de réservations pour les vacances, les clients choisissant des séjours plus courts en famille et privilégiant la qualité de ce temps passé avec les proches, plutôt que la durée.