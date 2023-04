CAN U17 en Algérie : La piste du boycott du Maroc, évoquée par Lekjaa, écartée ?

Nouveau développement dans le feuilleton de la participation des Lionceaux de l’Atlas à la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans, prévue du 29 avril au 19 mai en Algérie. A une semaine du coup d'envoi de la compétition, le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a reçu, vendredi 21 avril, les membres de la sélection marocaine qui devraient y prendre part.

Dans une allocution, Fouzi Lekjaa «a félicité les joueurs de la sélection nationale U-17 après leur qualification à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Il leur a demandé d'honorer le football marocain lors de ce championnat continental, et de présenter un niveau digne de la réputation du Maroc», indique la FRMF dans un communiqué.

Le président a, par ailleurs, mis l’accent sur l’importance de la CAN U17 en Algérie. Une étape décisive pour assurer la qualification des Lionceaux à la prochaine Coupe du monde. Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans a placé le Maroc dans le groupe 2, aux côtés du Nigéria, Afrique du Sud et Zambie.

Dans son intervention, Lekjaa n’a pas révélé si l’Algérie a accepté d’ouvrir son espace aérien, fermé devant les avions civils et militaires marocains depuis septembre 2021, à un vol direct de la Royal Air Maroc, transporteur officiel de la FRMF, vers Alger. Pour rappel, au lendemain de la décision de la Confédération africaine de football de ne pas désigner l’Algérie comme coupable du boycott du Maroc du CHAN 2023, Fouzi Lekjaa s’est dit prêt à boycotter la CAN U17, si la délégation marocaine n’est pas autorisée à prendre un vol direct de la RAM vers Alger. «L’équipe nationale des U17 ne participera pas à la prochaine CAN si nous ne prenons pas un vol direct comme l’indique le règlement de la CAF», avait-il menacé, dans des déclarations à la presse.