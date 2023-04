Aéroports du Maroc : Plus de 5,9 millions de passagers au 1er trimestre de 2023

Les aéroports du Royaume ont enregistré, durant le premier trimestre 2023, un volume de trafic commercial de 5 912 986 passagers et de 46 313 mouvements aéroportuaires. Il s'agit d'une évolution du trafic passagers de 5% et un taux de récupération des mouvements d'avions de 96%, par rapport à la même période de l'année 2019, selon l'Office national des aéroports (ONDA).

L'aéroport Casablanca Mohammed V a accueilli durant ce trimestre 2 009 920 passagers via 17 480 vols, soient des taux de récupération, respectivement de 90% et 85%, par rapport à la même période de 2019, indique l'ONDA dans un communiqué, soulignant que plusieurs aéroports ont enregistré des taux de croissance à deux chiffres par rapport à la même période de 2019. Il s'agit des aéroports de Tanger (42%), d'Oujda (38%), d'Agadir (14%), de Nador (14%) et de Marrakech (13%), précise la même source, ajoutant que d'autres aéroports ont enregistré des taux importants de récupération comme Casablanca Mohammed V (90%), Ouarzazate (88%), Dakhla (86%) et Al Hoceima (86%).

S'agissant du trafic aérien domestique, il a enregistré, durant le premier trimestre, 566 792 passagers, avec un taux de récupération de 85% par rapport à la même période de 2019. Le trafic aérien international a, quant à lui, enregistré 5 346 194 passagers, en augmentation de 8% par rapport à la même période de 2019.

Le marché de l'Europe, qui représente plus de 83% du trafic international, a enregistré un taux de croissance de 12% par rapport au T1-2019. Celui de l'Amérique du Nord a connu un taux d'évolution de 32 %. Quant au marché du Moyen et Extrême Orient, il a enregistré une augmentation de 3% par rapport à la même période de 2019.

Le fret aérien a enregistré 18 370 tonnes, contre 22 653 tonnes la même période en 2019, soit un taux de récupération de 81%.