Espagne : Ségovie a besoin de 700 saisonnières marocaines dans les champs de fraises

La Commission des flux migratoires à Ségovie s’est réunie ce jeudi, notamment pour examiner les prévisions de la campagne agricole de 2023 et l’embauche de saisonnières marocaines dans les champs de fraises de la région. Sous-déléguée du gouvernement espagnol à Ségovie et présidente de la commission, Lirio Martín a souligné que les demandes seront considérablement élevées, par rapport à l’année dernière, «ce qui reflète le soutien que les entreprises du secteur apportent à ce modèle de migration circulaire».

Citée par Cadena SER, la responsable a souligné que plusieurs centaines de dossiers sont traités dans le cadre du programme de gestion collective des recrutements. Ils concernent trois entreprises et 157 travailleuses, transférées à Fuente el Olmo de Fuentidueña et à Chañe. Les examens d’autres dossiers sont en cours, pour recruter 294 personnes n’ayant pas participé aux saisons précédentes, au sein de ces trois entreprises. Elles seront employées à Chañe et San Martín y Mudrián, de juin à octobre prochain.

Par ailleurs, 218 autres doivent être étudiés, concernant des ouvrières agricoles attendues d’août et septembre à décembre. Quant aux premiers retours des travailleuses au pays d’origine, elles s’opéreront en deux phases, en octobre puis décembre.