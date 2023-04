Prisonniers palestiniens : Les anti-normalisation avec Israël adressent une lettre à l'ONU

Le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation a adressé, cette semaine, une lettre adressée au Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, pour demander une «intervention urgente afin de contraindre l'entité sioniste à respecter les droits des prisonniers» palestiniens. La missive intervient à l’occasion de la Journée du prisonnier palestinien, commémorée le 17 avril de chaque année.

Dans sa lettre, le Front marocain explique que «le gouvernement de l'entité sioniste est exclu de manière inacceptable par la communauté internationale, car il n'est soumis à aucune responsabilité pour les crimes qu'il commet contre les prisonniers, hommes et femmes, et le peuple palestinien en général». Il appelle, dans ce sens, l’ONU à «exprimer avec fermeté sa condamnation des crimes contre l'humanité commis par les autorités d'occupation sionistes et l'apartheid contre les prisonniers» palestiniens.

La lettre évoque aussi «les campagnes généralisées de répression et d'arrestation parmi les opposants à l'occupation» ainsi que «les projets de loi que les occupants sionistes fascistes tentent de faire adopter par la Knesset» pour «serrer au maximum la vis sur les prisonniers détenus dans les prisons d'occupation».

Le secrétariat national de l’ONG appelle ainsi Antonio Guterres à «former un comité international permanent d'enquête et ouvrir une enquête urgente sur les violations flagrantes des droits de l'Homme dont sont victimes les prisonniers, hommes et femmes, annoncer ses résultats et identifier les responsables des crimes commis dans les prisons de l'occupation sionistes». La lettre appelle aussi à une «intervention urgente afin de sauver la vie du prisonnier Adnan Khader, qui se trouve dans une situation dangereuse pouvant entraîner sa mort» et à «protester contre la politique de deux poids deux mesures poursuivie par les Nations unies, à chaque fois qu'il s'agit des crimes de l'entité sioniste contre le peuple palestinien et les peuples de la région».