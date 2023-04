Le Maroc célèbre l'Aïd El Fitr samedi 22 avril

Comme dans certains pays à travers le monde, le Maroc célèbre le jour de l'Aïd El Fitr samedi 22 avril, qui coïncide avec le 1er Chaoual. Jeudi soir, cette annonce a été faite par le ministère des Habous et des affaires islamiques, à la suite la non observation oculaire du croissant lunaire après la prière de Maghreb.

عيد الفطر المبارك بالمغرب هو يوم السبت 22 أبريل 2023 م (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية) pic.twitter.com/Ir2EepuCjE — Agence MAP (@MAP_Information) April 20, 2023

Tout comme le Maroc, le Sultanat d'Oman, la Malaisie, le Pakistan, l'Indonésie et le Japon célébreront l'Aid El Fitr samedi. De leur côté, plusieurs pays européens comme la France, la Belgique et l'Espagne ainsi que plusieurs pays arabes, comme l'Arabie saoudite, l'Égypte, le Qatar et les Emirats arabes unis ont confirmé l'observatoire du croissant lunaire annonçant le début du mois de Chawwal et célébreront l'Aïd El Fitr vendredi 21 avril.