France : Les carrés musulmans des cimetières de l’Indre-et-Loire manquent de place

La communauté musulmane en Inde-et-Loire a récemment alerté sur le manque de place dans les carrés musulmans. «Avec près de 50 morts par an, d’ici un an et demi, enterrer des défunts sera encore plus compliqué», prévient Youssef Ouhmad, président des pompes funèbres El Yousra de Joué-lès-Tours, cité par France Bleu. «Quand on a un mort, on ne sait plus où l’enterrer», a-t-il déploré. La métropole de Tours, elle, récuse tout manquement. «Le carré musulman de Tours, lui, est plein, il reste peu de places encore dans celui de Joué-lès-Tours et de Saint-Pierre-des-Corps. Nous, on en a marre, on est en panique à chaque fois que l’on reçoit un coup de téléphone pour un décès», insiste Youssef Ouhmad, de son côté.

Selon Ouhmad, «l’ancienne génération se faisait rapatrier», mais les choses ont peu à peu changé. «Les gens veulent être enterrés là où il y a leurs enfants et leur famille. Toute notre vie, on nous dit que nous sommes Français. On est né ici, on a grandi ici, on s’est marié ici, on a eu des enfants ici et quand on décède et bien, on n’est plus Français», a-t-il encore déploré. Frédéric Augis, président de la Métropole de Tours, seule institution qui a la compétence pour créer des cimetières, a déjà été alerté sous son mandat de maire de Joué-lès-Tours. «Il nous a dit à l’époque qu’il s’agissait d’une compétence métropolitaine. Maintenant qu’il est président, on voit que cela n’avance pas», souligne Ouhmad.

L’absence de budgétisation pour régler la situation est pointée du doigt, ainsi que les réunions auxquelles le président de la Métropole ne se rendrait pas. Frédéric Augis s’en défend, soutenant avoir «toujours été représenté». «Je comprends la colère. Oui, cela ne va pas assez vite. Il y a aussi la période Covid qui n’a pas arrangé les choses. Je plaide coupable s’il le faut, mais ce n’est jamais un dossier qu’on a mis sous le tapis, et jamais un dossier qui a été mis sous la pile. Avant l’été, on pourra faire des annonces concrètes», a-t-il assuré auprès de France Bleu.

Plusieurs associations ont diffusé dans un communiqué appelant à la mobilisation, avec un questionnaire relayé sur les réseaux sociaux. Le maire de Saint-Pierre-des-Corps, Emmanuel François, assure pour sa part avoir proposé à la métropole d’«accueillir un cimetière musulman métropolitain». Des études auraient même été réalisées et un terrain a été identifié, mais rien n’est encore officiel.