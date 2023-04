Le Maroc construira ses propres véhicules militaires blindés

Le premier véhicule militaire blindé 100% marocain sera fabriqué localement à partir du mois de décembre 2024, selon le président-directeur général du constructeur FAR Group Africa, Youssef Mandour. La semaine prochaine, le véhicule sera présenté à Tanger, à l’occasion de la cinquième édition des Industry Meeting Days. Il s’agit d’un multi-missions, MMV 4×4 pour transport de troupes, pouvant être produit en un millier par an ou plus. En effet, la firme a annoncé qu’elle disposait d’«une capacité de production de plus de 1 000 véhicules par an».

La filiale marocaine du consortium américain FAR Group Africa a été créée en 2018 par Youssef Mandour, diplômé de l’Université militaire américaine et mobilisé au sein de l’armée aux Etats-Unis, avant d’occuper plusieurs autres postes clés de l’administration militaire dans le pays. La présentation du véhicule blindé fabriqué au Maroc par la firme sera ainsi l’un des moments les plus attendus des Industry Meeting Days. Le rendez-vous sera marqué aussi par les annonces exclusives de NamX et la révélation de Neo Motors, marque automobile 100% marocaine également.

Faouzi Annajah, fondateur de la marque à hydrogène premium NamX, souligne qu’il s’agira d’une avant-première africaine où le prototype achevé du véhicule sera montré. Pour sa part, Neo Motors lancera officiellement sa marque, annonçant par ailleurs plusieurs partenariats pour le développement de l’écosystème industriel marocain.