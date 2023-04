L’Aïd El Fitr célébré vendredi en France, en Belgique, en Espagne et en Arabie saoudite

Le croissant lunaire annonçant la fin du mois sacré du Ramadan et la date du premier jour du mois de Chawwal, coïncidant avec le jour d’Aïd El Fitr est observé ce jeudi dans plusieurs capitales mondiales. Dans plusieurs pays musulmans, l’Aïd Al Fitr est célébré vendredi.

Ainsi, la Grande Mosquée de Paris a annoncé que la date de l’Aïd El Fitr 2023-1444/H en France est fixée au vendredi 21 avril. Une décision qui fait suite à la réunion de la commission religieuse de la Grande Mosquée de Paris, prise après consultation des calculs scientifiques, des données astronomiques et des observations de la lune.

La Grande Mosquée de Paris annonce que la date de l’#Aïd al-Fitr 2023-1444/H en France est fixée au VENDREDI 21 AVRIL 2023 Inch’Allah : pic.twitter.com/GBwLcoBEgy — Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) April 20, 2023

La Commission islamique en Espagne a également annoncé que le vendredi 21 avril de l'année 2023 correspondra au premier jour du mois de Chawwal et donc au jour de l'Aïd El Fitr béni de l'année 1444 de l’hégire. La décision a été prise «après l'observation du croissant lunaire dans un certain nombre de pays», ajoute la Commission qui «saisit cette occasion honorable pour féliciter les musulmans d'Espagne et du monde, demandant au Seigneur d'accepter l'obéissance et que la sécurité et la paix prévalent dans le monde entier».

L'Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB) a également annoncé que le premier jour du mois de Chawwal 1444 correspondra au vendredi 21 avril 2023 pour la population musulmane de Belgique. «A l'occasion de l'Aid El Fitr, qui marque la fin du mois de Ramadan pour la population musulmane de notre pays, l'EMB adresse ses meilleurs vœux de paix, de santé, de bonheur et de prospérité», indique l’instance sur sa page Facebook.

L’Union de la communauté islamique en Italie a confirmé que l’Aïd Al Fitr sera fêté vendredi dans le pays. «Bonne fête de fin de Ramadan à tous et qu'Allah accepte notre jeûne et nos prières et donne joie et bonheur à tous», ajoute-t-elle sur sa page Facebook.

Vendredi en Arabie saoudite, au Qatar, aux Emirats et en Egypte

L'Arabie saoudite a annoncé que le croissant lunaire annonçant le début du mois de Chawwal a été observé ce jeudi soir. De ce fait, le mois de Ramadan aura compléter 29 jours et l’Aïd El Fitr sera célébré dans le pays vendredi, indique la Cour suprême du pays. L’instance avait auparavant appelé tous les musulmans du royaume à observer le croissant lunaire annonçant le début du mois de Ramadan, selon l'agence de presse saoudienne officielle.

#الديوان_الملكي: المحكمة العليا: يوم غدٍ الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ.#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) April 20, 2023

L'Aïd El Fitr sera également célébré, vendredi, au Qatar, selon l'annonce du comité d'observation de la lune au ministère qatari des Habous et des affaires islamiques qui a indiqué que le croissant lunaire annonçant le début du mois de Chawwal a été observé, jeudi soir, dans le ciel du pays.

تُعلن لجنة تحري رؤية الهلال بـ #وزارة_الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن غداً الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ، الموافق 21 أبريل 2023م، وكل عام وأنتم بخير.#عيد_الفطر_قطر#EidAlFitrQatar — وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (@AwqafM) April 20, 2023

Le comité d'observation de la lune des Emirats arabes unis (EAU) a également confirmé, jeudi, l’observation du croissant lunaire du mois de Chawwal, annonçant que l’Aïd El Fitr sera célébré dans le pays vendredi 21 avril.

C'est le cas aussi de l'Egypte qui a annoncé que l'Aïd El Fitr sera célébré vendredi 21 avril, après l'observation du croissant lunaire, ce jeudi.

Pour sa part, le comité d'observation du croissant du mois Chawwal pour cette année 1444 AH a annoncé, ce jeudi, que l'observation lunaire n'a pas été confirmée au Sultanat d'Oman. La même source a indiqué que par conséquent, le vendredi 21 avril 2023 correspondra au 30 Ramadan 1444 AH et samedi 22 avril 2023 au premier jour de Chawwal 1444 AH et jour de l'Aïd El Fitr au Sultanat.

Samedi au Pakistan, en Indonésie et en Malaisie

Plus tôt, le comité central Ruet-e-Hilal du Pakistan a annoncé la non observation de la lune de Chawwal 1444. Par conséquent, le mois de Ramadan aura complété 30 jours et l'Aïd El Fitr sera célébré samedi 22 avril 2023, a indiqué l'instance.

L’Islamic Religious Council of Singapore (Muis) a annoncé, ce jeudi, que selon les calculs astronomiques, le croissant lunaire annonçant le début du moins de Chawwal «ne sera probablement pas visible à l’œil à Singapour au coucher du soleil de ce soir». Ainsi, le mois de Ramadan aura complété 30 jours à Singapour et l’Aïd El Fir sera célébré samedi dans le pays.

Au Japon, le Ruyat-e-Hilal Committee Japan a également annoncé que l’Aïd El Fitr sera célébré samedi dans le pays.

En Indonésie, le mois de sacré de Ramadan aura aussi complété 30 jours alors que le mois de Chawwal débutera samedi. L’annonce a été faite après l’observation du croissant lunaire à 123 points dans toutes les provinces d'Indonésie.

#BREAKINGNEWS

Pemerintah Tetapkan Lebaran Idul Fitri 2023 Sabtu 22 Aprilhttps://t.co/ewG4zUvJA5 — CNN Indonesia (@CNNIndonesia) April 20, 2023

L’Aïd El Fitr sera célébré également samedi en Malaisie selon l’annonce des autorités après la non observation du croissant lunaire.

Alors que le jeûne du mois sacré a débuté jeudi 23 mars, en Amérique du Nord, le mois de Ramadan n’aurait complété que 29 jours, selon l’annonce du Conseil du Fiqh d'Amérique du Nord, suivi aux États-Unis et au Canada qui reconnait le calcul astronomique comme une méthode acceptable pour déterminer le début des mois lunaires, y compris les mois de Ramadan et de Shawwal. «La Nouvelle lune astronomique sera née le jeudi 20 avril 2023 à 4h12 temps universel. Le 20 avril, l'allongement est supérieur à 8 degrés et la lune est à plus de 5 degrés au-dessus du soleil partout en Amérique du Nord. Par conséquent, le premier jour de Chawwal est le vendredi 21 avril 2023», a-t-il déjà annoncé.