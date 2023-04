Première édition du Festival du Théâtre Africain du 24 au 30 avril à Rabat

Sous le haut patronage du roi Mohammed VI et dans le cadre de Rabat Capitale Africaine de la Culture, le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication organise, en partenariat avec le Collectif Éclats de Lune, la première édition du Festival du Théâtre Africain. Cet événement se déroulera, du 24 au 30 avril, à Rabat, indiquent ses organisateurs dans un communiqué.

«Le festival du Théâtre Africain a pour ambition de mettre en lumière la richesse et la diversité du théâtre africain contemporain. Cette première édition rassemblera des compagnies de 10 pays différents. Outre le Maroc, des troupes issues de la République Démocratique du Congo, de Guinée, du Burkina Faso, du Burundi, du Mali, du Cameroun, du Kenya, des Iles Comores et du Bénin prendront part à cette manifestation culturelle à rayonnement africain», ajoute le communiqué.

Théâtre du réel, des résistances, des résiliences, des utopies, théâtre des villes et des quartiers, théâtre des hommes et des femmes, de leurs combats et de leurs rêves,… La programmation de cette première édition offre une vision «inédite du théâtre contemporain africain, porté par des auteurs et des metteurs en scène émergents de renommée internationale», fait-on savoir.

Le Festival sera également l'occasion de mettre à l'honneur la créativité des femmes et des hommes qui ont, de tout temps, su faire du théâtre en Afrique un endroit d’expression et de création, au croisement des richesses culturelles et des engagements de tout un continent. De plus un programme riche et varié en représentations théâtrales, mais aussi en tables rondes, offriront au public un espace particulier d’échange et de débat.

Cette première édition «se veut un tremplin pour le développement des industries créatives et culturelles de nos pays, notamment pour la promotion et le rayonnement de la culture africaine», conclut-on.