Santé sexuelle et reproductive : Le Maroc bon élève pour les objectifs CIPD, selon l'UNFPA

Le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) a publié, il y a quelques jours son rapport sur l’état de la population mondiale en 2023. Intitulé «Huit milliards d’humains, un horizon infini de possibilités», le rapport reprend notamment les indicateurs démographiques annoncés en novembre dernier, avec un focus sur 2023 et sur la défense des «droits et la liberté de choix» notamment des femmes.

Ainsi, pour le Maroc, le rapport rappelle que la population totale atteindra 37,8 millions d’habitants pour l’année en cours, ajoutant qu’il faudra 70 ans pour le doublement de la population. Le document ajoute que parmi les 37,8 millions d’habitants du royaume, 26 millions sont âgés de 0 à 14 ans, 17 millions de de 10 à 19 ans, 25 millions de 10 à 24 ans, 66 millions de 15 à 64 ans alors que 8 millions sont des séniors, âgés de 65 ans et plus. La même source note que le taux de fécondité total, par femme au Maroc est de 2,3 enfants, alors que l’espérance de vie à la naissance varie de 73 ans pour les garçons et 77 ans pour les filles.

Le rapport établit également un suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la Conférence internationale pour la population et le développement (CIPD) en matière de santé sexuelle et reproductive, le document explique que le ratio de mortalité maternelle (RMM), qui est le nombre de décès pour 100 000 naissances vivantes atteint, au Maroc, 72 décès en 2023. Il ajoute qu’entre 2004 et 2020, 87% des naissances ont été assistées par du personnel de santé qualifié. Un taux qui dépasse celui de la moyenne mondiale (82%). Le document note aussi que le nombre de nouvelles infections à VIH pour 1 000 personnes séronégatives, tous âges confondus, est de 0,02, contre 0,19 pour la moyenne mondiale.

Contraception, parité et enseignement

La même source fait état, par ailleurs, du recours de 43% des femmes âgées de 15 à 49 ans à la contraception, toutes méthodes confondues, tandis que les 62% des femmes mariées ou en concubinage font appel à des méthodes modernes de contraception dans le royaume. Des taux en deçà de la moyenne mondiale. Et d’expliquer que les besoins de planification familiale non satisfaits chez les femmes âgées de 15 à 49 ans atteignent 7% chez toutes les femmes et 11% chez celles mariées ou en concubinage. Dans le même sillage, la proportion de besoins satisfaits par des méthodes modernes chez les femmes âgées de 15 à 49 ans atteint 75%, explique le document.

S’agissant de l’égalité des genres, droits et capital humain, l’UNFPA indique que le taux de natalité chez les adolescentes pour 1 000 filles âgées de 15 à 19 ans atteint 22% alors que 14% d’enfants sont mariés avant l’âge de 18 ans. La prévalence de la violence au sein du couple au cours des 12 mois précédents a été de 11%, ajoute le rapport.

Pour ce qui est de la scolarité, l’UNFPA explique que l’indice de parité entre les genres dans le taux net total de scolarisation dans l’enseignement primaire atteint 94, ajoutant que le taux net total de scolarisation dans l’enseignement secondaire (premier cycle) a été de 0,97%. Le taux net total de scolarisation dans l’enseignement secondaire (deuxième cycle) atteint 75%, ajoute le rapport, alors que l’indice de parité entre les genres dans le taux net total de scolarisation dans l’enseignement secondaire (deuxième cycle) est de 1,00 qui reste proche de la moyenne mondiale (1,1).

«Ce rapport sur l’état de la population mondiale, préparé par un groupe de conseillers, de chercheurs et d’auteurs en collaboration avec le personnel technique et les rédacteurs de l’UNFPA, montre en quoi une meilleure connaissance de la population peut faire émerger de nouvelles solutions pour renforcer la résilience démographique et contribuer à bâtir un avenir plus équitable et plus prospère», déclare Dr Natalia Kanem, directrice exécutive du Fonds des Nations unies pour la population, citée par le rapport. Dans ce sens, l’UNFPA appelle à «redoubler d’efforts pour garantir l’autonomie corporelle et défendre la santé et les droits de toutes et tous en matière de sexualité et de procréation, préalable indispensable à l’égalité pleine et entière, à la dignité et à la perspective d’une vie meilleure».