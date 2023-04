Stellantis se tourne vers le Maroc pour le développement de son 3ème moteur électrique

Le président du groupe automobile multinational franco-italo-américain Stellantis s'est exprimé, récemment, sur les nouveaux plans du groupe. «Nous sommes à un moment crucial pour l'industrie automobile, où des aspects tels que l'électrification, le développement de logiciels et l'intégration verticale des processus ont été des domaines dans lesquels le groupe automobile a pris de l'élan», a déclaré John Elkann depuis Amsterdam, lors d’une réunion des actionnaires.

Le responsable a indiqué que Stellantis continuerait à se concentrer sur la construction de son «troisième moteur électrique», rapporte L'Opinion. Pour ce faire, le groupe se concentrera sur trois pays en particulier, à savoir le Maroc, la Turquie et l'Inde. «Ce troisième moteur couvre l'Amérique du Sud, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Inde et l'Asie-Pacifique. Voici quelques-unes des mesures que nous avons prises pour progresser dans ces régions : Nous avons annoncé le doublement de notre capacité industrielle au Maroc. Nous nous sommes engagés à développer et à renforcer nos activités industrielles en Inde ; nous avons maintenu notre position de leader au Brésil, en Argentine et au Chili ; et, plus tôt cette année, nous avons annoncé l'expansion de nos activités à Tükiye avec Tofas», a déclaré John Elkann.

Stellantis a annoncé, en novembre 2022, sa décision de doubler sa capacité de production dans le Royaume pour atteindre 450 000 unités, pour un investissement total de plus de 3 milliards de dirhams, avec à la clé 2 000 nouveaux emplois à l'usine de Kénitra, qui emploie déjà plus de 3 000 personnes, atteignant un taux d'intégration locale de 69%. «Au Maroc, nous avons tous les ingrédients pour réussir le défi de démocratiser l'accès à la voiture. Nous travaillons actuellement à l'identification des sous-traitants potentiels et des technologies manquantes. Le monde change, mais le Maroc est agile», a déclaré un haut responsable de Stellantis.