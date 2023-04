Portés disparus, une Ivoirienne et ses deux enfants retrouvés au Maroc

L'Ivoirienne et ses deux enfants ont finalement été retrouvés sains et saufs à Tan-Tan au Maroc. / DR

Portés disparus depuis le 4 avril courant, une ressortissante ivoirienne et ses deux enfants ont finalement été retrouvés sains et saufs à Tan-Tan au Maroc le 15 avril, rapporte, mercredi, l’Agence ivoirienne de presse (AIP). La ressortissante ivoirienne, Bagayoko Teneba Latifati, enceinte de six mois et accompagnée de deux enfants mineurs, entendait traverser la méditerranée pour se rendre en Europe, indique l’AIP en citant un communiqué du porte-parole du ministère d’Etat en charge des Affaires étrangères, de l’intégration africaine et de la diaspora, Sam Wakouboué Dago.

Selon le communiqué, Mme Bagayoko a fait savoir qu’elle avait décidé de quitter la Côte d’Ivoire pour aller vivre ailleurs, loin des vicissitudes de sa vie conjugale devenues insupportables. Elle ne voulait plus revenir en Côte d’Ivoire et avait décidé de continuer son périple quel qu’en soit le prix à payer.

Le chef de la mission diplomatique ivoirienne au Maroc, Idrissa Traoré, souligne la même source, a convaincu Mme Bagayoko de renoncer à son projet tout en lui promettant «que sa cause dont se sont déjà saisies les plus hautes autorités ivoiriennes, connaitra un dénouement heureux, dès son arrivée à Abidjan». Le communiqué précise que conformément aux instructions de la ministre d’Etat Kandia Camara qui s’est personnellement impliquée dans ce dossier, l’ambassadeur de Côte d’Ivoire au Maroc s’active à organiser le voyage retour, dans les plus brefs délais, des trois membres de la famille Bakaré Aliou Oliadé, retrouvés sains et saufs.