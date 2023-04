«Morocco Arise» : Brandon Li signe une vidéo époustouflante sur le Maroc

Réalisateur de films de voyages, Brandon Li a mis en ligne une vidéo où il revient sur sa dernière réalisation dédiée au Maroc. Intitulé «Morocco Arise», ce film de 8 minutes a été conçu par passion. «Je n’avais pas de client, je ne faisait pas une campagne publicitaire. Je me suis tout simplement lancé parce que j’ai toujours voulu me rendre au Maroc, ma destination de rêve depuis plusieurs années», a-t-il indiqué.

«J’ai passé presque six semaines au Maroc, en deux voyages, entre octobre et décembre 2022», explique Brandon Li. Son objectif a ainsi été de «tisser différents paysages, cultures et événements, pour créer un film qui célèbre l’esprit puissant du peuple marocain». «C’était aussi un gros défi pour moi, car c’était la première fois que j’essayais de couvrir tout un pays», a-t-il confié.

Brandon Li s’est concentré initialement sur deux points principaux : Yassine, cavalier connu sur les réseaux sociaux pour monter son étalon à cru sur les plages d’Essaouira, ainsi que la Fantasia (Tbourida), patrimoine immatériel de l’UNESCO. Il a aussi mis en image la tannerie de Fès, la place Jemaâ El Fna de Marrakech, les nomades à Zagora, sans oublier les mets ancestraux comme le couscous et le tajine.

Le réalisateur a également filmé des Riads historiques de la ville ocre, les montagnes de l’Atlas, la Kasbah de Télouet, les dunes de Merzouga, les gorges de Toudra, les villes Rabat, Fès et Casablanca, où les paysages qui l’ont marqués sont ceux de la mosquée Hassan II pendant la marée basse.

Le dernier mois du séjour de Brandon Li au Maroc a coïncidé avec le Mondial de football, où la sélection nationale a enregistré des victoires successives, jusqu’à se hisser quatrième au carré d’or. N’ayant pas prévu d’intégrer le ballon rond à son film, dans un premier temps, le réalisateur explique avoir souhaité capturer aussi ces moments de joie collective, surtout après la victoire contre l’Espagne, et qui ont accompagné un moment historique pour le foot arabe et africain.

Brandon Li compte à son actif plusieurs films reconnus à travers le monde, relayés par National Geographic, la BBC et Vimeo Staff Pick, ou encore primés au Webby Award. Il est l’auteur d’une douzaine de courts-métrages dans différents pays.