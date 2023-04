Ramadan dans l'Histoire #28 : La mort de Ruqayyah, fille du Prophète Mohammed

Ruqayyah bint Mohammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, de sa femme, Khadija bint Khuwaylid, décède le 17 du Ramadan de la deuxième année de l’hégire, le même jour que la victoire des musulmans dans la Grande Bataille de Badr. Elle avait 22 ans au moment de sa mort.

Dans Sahih Al-Bukhari, qui cite Abou Al-Abbas Muhammad bin Ishaq, ce dernier a entendu Abdullah bin Muhammad bin Suleiman bin Jaafar bin Suleiman Al-Hashemi dire : «Ruqayyah, la fille du Messager de Dieu, est né la trente-troisième année de la naissance du Prophète».

Elle s'est convertie à l'islam à l'âge de 7 ans, et elle et ses sœurs ont prêté allégeance au Prophète, avec un groupe de femmes. Dans le livre «Sabils Al Houda Wal Rachad fi Sirati Khayri al Ibad», Al-Salhi Al-Shami explique aussi qu’elle «est alors que le Prophète avait 33 as ans», qu’il «l'a appelée Ruqayyah Khadija bint Khuwaylid» et elle a «prêté allégeance au Messager de Dieu lorsqu'il a prêté allégeance aux femmes».

Ruqayyah a été mariée par le Messager de Dieu à Utbah bin Abi Lahab, tout comme sa sœur, Oum Kalthoum a été marié Otaiba bin Abi Lahab. Mais lorsque la sourate Al-Masd a été révélée, avec le verset «Que périssent les deux mains d'Abû-Lahab et que lui-même périsse», les parents d’Utbah et Otaiba, Abi Lahab et Umm Jamil bint Harb bin Umayyah leur ont ordonné de se «séparer des filles de Mohammed», ce qu’ils feront avant que les mariages ne soient consommés.

Dans le livre «Al-Isti'ab fi Ma'rifat al-Ashab», Musab et d'autres ont confirmé cette version, faisant état de la colère d’Abi Lahab qui a exigé que ses fils se séparent des filles du Messager e Dieu. L’ouvrage «Sabils Al Houda Wal Rachad fi Sirati Khayri al Ibad» indique qu’Abou Amrou et Abu Muhammad bin Qudama ont rapporté que «Ruqaya était d'une beauté merveilleuse».

Mère d’Abdullah et «celle avec les deux migrations»

La fille du Prophète a épousé Othman bin Affan, avec qui elle a émigré vers l'Abyssinie (Ethiopie actuelle). La raison en était que le Prophète a dit à ses compagnons quand il a vu le nombre des polythéistes grandir : «L'Abyssinie a un roi qui n'opprime personne. Alors, si vous sortez vers lui, Dieu vous accordera le soulagement». Le premier d'entre eux à partir a été Othman bin Affan, avec Ruqayyah.

Dans le livre «Al-Mu'jam Al-Kabeer» par Al-Tabarani, «Ibn Shihab a rapporté qu’Othman bin Affan a épousé Ruqayyah à La Mecque, et elle a immigré avec lui au pays d'Abyssinie. Elle a enfanté un fils là-bas, qu'il a nommé Abdullah». L’ouvrage «Al-Isti'ab fi Ma'rifat al-Ashab» d'Ibn Abd al-Barr indique que «Musab a dit : Othman était surnommé Abu Abdullah dans la Jahiliyyah, alors quand l'Islam est venu et qu'un garçon lui est né de Ruqayyah, la fille du Messager de Dieu, il l’a nommé Abdullah». Cependant, ce dernier meurt d’une infection à l’œil à l'âge de six ans. La même source rapporte qu’«Abdullah bin Othman est mort à Jumada al-Awwal dans la quatrième année de l’hégire alors qu’il avait six ans».

Après leur retour d'Abyssinie, Othman a émigré à Médine, avec Ruqayyah. Par conséquent, elle a été surnommée «Dat Al Hijratayin» (Celle avec les deux migrations) en référence à sa migration d'Abyssinie et la migration vers Médine.

Pendant le Ramadan de la deuxième année de l’hégire, Ruqayyah tombe malade. Le Prophète se préparait à ce moment-là à sortir pour la bataille Badr. Il ordonne alors au mardi de sa fille de rester pour prendre soin d'elle. Une version confirmée dans «Al-Isti'ab fi Ma'rifat al-Ashab».

Le livre «Histoire de Médine» d'Ibn Shabah explique que «le Prophète a mandaté Othman pour veiller sur Ruqayya, qui était tombée malade alors que le Messager de Dieu se préparait pour Badr». «Elle décède alors, dix-sept mois après la migration du Prophète», ajoute-t-on.

Dans Sahih Al-Bukhari, «Muhammad bin Sinan a dit, citant Fulayh bin Othman qui cite à son tour Hilal bin Ali, qu’Anas a dit : Nous avons été témoins de l'enterrement de la fille du Messager de Dieu. Le Prophète était assis sur la tombe et j'ai vu ses yeux se remplir de larmes».