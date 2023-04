Rabat : Plusieurs activités pour célébrer la Journée internationale des monuments et des sites

A l’occasion de la journée internationale des monuments et des sites, la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat présidée par la princesse Lalla Hasnaa, a organisé, mardi, des activités d’éducation et de sensibilisation sur le patrimoine culturel matériel et immatériel de Rabat au profit d’écoliers et collégiens. Des activités qui s’inscrivent dans le cadre des programmes éducatifs «Je découvre mon patrimoine» et «Je dessine mon patrimoine», indique-t-elle dans un communiqué.

Plus de 6 000 collégiens et écoliers accompagnés de leurs enseignants ont visité les sites du patrimoine mondial de Rabat et sa zone tampon : Remparts et portes Almohades, Qasba des Oudaïa, la médina, Site archéologique du Chellah, Quartier Habous de Diour Jamaâ, Ville nouvelle, le jardin d’essais botaniques, la mosquée Hassan et Medressa Merinide. Un atelier de dessin pour 120 écoliers représentant 20 établissements a été organisé au jardin d’essais botaniques et a été encadré par les inspecteurs et enseignants d’art plastique ainsi que les étudiants et encadrants de l’institut national des beaux-arts de Tétouan, détaille-t-on.

Dans le cadre de la sensibilisation des plus jeunes à toutes les formes d’expression du patrimoine culturel, des visites au profit de 400 écoliers, ont été organisé à l’Exposition des Lions de l’Atlas au niveau du Jardin National Zoologique de Rabat, ajoute la même source.

Ces activités ont été mises en place en partenariat avec le ministère de l’Éducation Nationale du préscolaire et des sports, le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, l’UNESCO et ICOMOS-Maroc. La Fondation rappelle, par ailleurs, que ses programmes éducatifs ont pour mission de faciliter l’accès au patrimoine à travers un ensemble d’activités conçus par la Fondation et les professionnels du patrimoine et de l’éducation.

A rappeler que la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat a été créée par le roi Mohamed VI, afin de préserver l’héritage matériel, immatériel et paysager de Rabat, inscrite depuis 2012 sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.