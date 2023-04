Armement : Le Maroc équipera ses F-16 avec de nouveaux missiles AGM154C JSOW

En plus d’avoir commandé des Etats-Unis des lance-missiles HIMARS pour 524,2 millions de dollars, le Maroc a également renforcé son armée de l’air par l’acquisition de missiles AGM154C JSOW notamment pour ses F-16, capables d'atteindre des cibles à 130 kilomètres. L’annonce a été faite, il y a quelques jours, par le forum FAR-Maroc, repris par la presse espagnole.

La même source explique que AGM154C JSOW est une arme guidée par un système d'autosurveillance GPS et de guidage thermique. Depuis 1998, ces missiles ont été utilisés dans au moins dans les opérations Desert Fox (Irak), Allied Force (Yougoslavie), Enduring Freedom (Afghanistan) et Iraq Freedom (Irak). Ils pèsent 225 kg chacun et sont conçus pour détruire des cibles fortifiées, mobiles et stationnaires, par tous les temps, de jour comme de nuit, avec une très grande précision. Ces missiles peuvent également être utilisés pour neutraliser des défenses aériennes hostiles à distance de sécurité.

FAR-Maroc rappelle que ce missile est utilisé par un certain nombre de pays alliés des États-Unis. Le Maroc reste «le seul pays d'Afrique à en disposer», explique-t-on, ajoutant que d'autres pays en sont également dotés ou sont sur le point de l'acquérir, notamment la Pologne, la Turquie, la Finlande, la Grèce et Singapour.

La même source souligne que les escadrons marocains de F16 disposent d'un certain nombre de munitions qui être utilisées pour différentes missions. Il s’agit notamment des AIM-9X2/M9 SIDEWINDER pour le combat aérien à courte portée ou optique, des AIM-120C7 AMRAAM, dédiés au combat aérien à moyenne portée, le missile AGM88B/C HARM qui est une roquette air-sol, les roquettes AGM84L HARPOON et les roquettes air-sol AGM65D/G/H MAVERICK, à guidage thermique et téléguidé, d'une portée de 22 km.

FAR-Maroc cite aussi la bombe GBU39 SDB, les genades à tête laser intelligente GBU-10/12/16/24/49 ainsi que les bombes intelligentes guidées par GPS avec un système de navigation autocontrôlé appelé JDAM du type GBU31/38/54.