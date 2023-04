Cannes 2023 : Le Maroc figure dans la Quinzaine des cinéastes et Un certain regard

Un film marocain figure dans la sélection des longs-métrages de la Quinzaine des cinéastes et deux autres ont été retenus dans Un certain regard, lors du 76e festival de Cannes, prévu du 16 au 27 mai 2023. Pour le premier, il s’agit de «Déserts» de Faouzi Bensaïdi, tandis que les deux autres sont «Mother of all Lies» d’Asmae El Moudir et «Les Meutes» de Kamal Lazraq.

Production française, allemande, marocaine et belge à la fois, «Déserts» de Faouzi Bensaïdi est l’histoire de Mehdi et de Hamid, des amis de longue date travaillant pour une agence de recouvrement. «Ils sillonnent les villages du grand Sud marocain dans leur vieille voiture et se partagent des chambres doubles dans des hôtels miteux. Ils ont exactement la même taille, les mêmes costumes-cravates, les mêmes chaussures. Payés une misère, ils essaient de jouer aux durs pour faire du chiffre. Un jour, dans une station d’essence plantée au milieu du désert, une moto se gare devant eux. Un homme est menotté au porte-bagage, menaçant. C’est l’Evadé. Leur rencontre marque le début d’un périple imprévu et mystique…»

La réalisatrice marocaine Asmae El Moudir figure dans Un certain regard avec son documentaire «Mother of all lies» (La mère de tous les mensonges), qui raconte l’histoire d’Asmae, cinéaste marocaine de 28 ans, qui n’a aucune photo de son enfance. «La seule que sa mère a pu fournir est une vieille photographie abîmée par le temps, où l’on reconnaît à peine une petite fille en arrière-plan. Mais Asmae sait que ce n’est pas elle et elle va jouer avec cet incident pour raconter d’autres histoires auxquelles elle ne croit pas non plus. Ce sujet sensible sera le point de départ d’une enquête qui dévoilera les confidences d’une famille casablancaise», sur fond d’événements politiques et historiques, à l’image des «émeutes du pain» de 1981.

Production française, le film «Les Meutes» de Kamal Lazraq est une immersion dans les faubourgs populaires de Casablanca, où Hassan et Issam, père et fils, «tentent de survivre au jour le jour, enchaînant les petits trafics pour la pègre locale». «Un soir, un homme qu’ils devaient kidnapper meurt accidentellement dans leur voiture. Hassan et Issam se retrouvent avec un cadavre à faire disparaître. Commence alors une longue nuit à travers les bas-fonds de la ville».

Dans la Quinzaine, 20 longs-métrages film de plusieurs pays ont été sélectionnés, tandis qu’Un certain regard compte 17 film cette année.