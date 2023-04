Bounou et En-Nesyri sur le Mondial : «Chaque match était un défi qu’il fallait surmonter»

Les internationaux marocains Yassine Bounou et Youssef En-Nesyri sont revenus, lundi, sur leurs ambitions avec l’équipe nationale et avec leur club espagnol Séville FC. Répondant aux questions des fans lors d’une vidéo publiée par la page Facebook du Séville FC, les deux footballeurs ont déclaré qu’ils aimeraient «remporter la Coupe du monde avec le Maroc et la Ligue des Champions avec son club». «Même si la Coupe du monde est un peu au-dessus, la Champions League est aussi spéciale», a ajouté le gardien de but des Lions de l’Atlas.

Interrogé sur les trois ballons qu’il a écartés lors des tirs au but du match Maroc-Espagne, Bounou a évoqué «un sentiment difficile à décrire» qui a offert «la joie aux Marocains». L’international marocain a confirmé son ambition de rafler d’autres prix individuels et collectifs avec son club espagnol. «Chaque personne qui fait son travail, cherche à s’améliorer», ajoute-t-il.

«Nous n’avons jamais imaginé que nous laisserons une empreinte et que nous deviendrons connus à l’échelle mondiale. Mais cela montre que tout est réalisable avec le travail sérieux et la volonté de Dieu», a-t-il répondu à une autre question sur la Coupe du monde.

Interrogé, pour sa part, sur les réactions sur les réseaux sociaux, Youssef En-Nesyri a indiqué qu’il ne «lit pas» les commentaires. «Dieu merci, avec le travail et la persévérance, j’ai réalisé des résultats positifs. Mon but était de surmonter des défis depuis le début de la Coupe du monde», enchaîne-t-il.

L’international marocain affirme, dans une autre réponse, que son but contre le Portugal à la Coupe du monde 2022 au Qatar reste le «meilleur but» de sa carrière, ajoutant que son premier but avec le Séville FC était contre Celta de Vigo. «J’espère que cette année se passera bien et pourquoi pas devenir le buteur historique du Séville FC», confie-t-il.

Revenant sur «le secret» de sa réussite à la Coupe du monde, En-Nesyri a affirmé que cela «était de rendre tous les Marocains contents et fiers». «C’est ce que nous avons réalisé. Chaque match était un défi pour nous qu’il fallait surmonter et nous avons réalisé ce à quoi nous avons aspiré», a-t-il déclaré.