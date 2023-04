La consommation du CBD : Est-ce légal au Maroc ?

Qu’est-ce que le CBD ?

Le Cannabidiol ou le CBD est une molécule active obtenue à partir de la plante de cannabis. Contrairement au THC reconnu pour ses effets psychotropes, le CBD est une molécule apaisante et relaxante.

Il fait partie des 500 molécules contenues dans la plante de cannabis. Sa consommation présente de nombreux bienfaits pour la santé et le bien-être. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles elle est de plus en plus prisée ces dernières années.

Où trouver le CBD ?

Aujourd’hui, avec les nouvelles technologies, la solution la plus simple et la plus pratique de trouver un bon produit à base de CBD est la recherche sur le Web. En effet, il existe sur la toile de nombreuses plateformes spécialisées dans la distribution de CBD.

Outre les plateformes en ligne, vous retrouvez les produits à base de CBD dans les boutiques physiques ou dans les rayons alimentation des grandes surfaces et supermarchés.

Que dit la loi sur la consommation du CBD au Maroc ?

Tout comme en France, la consommation du CBD est légale au Maroc. En effet, le Maroc a adopté la loi 13-21 en juin 2021 pour légaliser certains usages du CBD. Il s’agit notamment des usages médicaux, cosmétiques et industriels.

Le CBD présente pour le Maroc un véritable enjeu économique. En effet, avec cette loi, les producteurs de la plante de cannabis verront leur revenu augmenter. Car la demande de produits à base de CBD sur le marché connaît une certaine croissance.

Les bienfaits thérapeutiques du CBD

D’après les résultats de nombreuses études et recherches réalisées, le CBD a été reconnu efficace dans de nombreux traitements. Le CBD est un produit adapté pour traiter les troubles de l’anxiété.

En effet, les principes actifs contenus dans cette molécule agissent sur le système nerveux central, notamment les récepteurs de la sérotonine. Cette action permet de réduire considérablement les effets du stress et de l’anxiété.

De même, le CBD agit aussi de manière significative sur la qualité du sommeil. En effet, les propriétés relaxantes et apaisantes reconnues au CBD inhibent les facteurs responsables des troubles du sommeil. L’utilisation du CBD est aussi efficace sur les inflammations et les douleurs. Ces propriétés antiinflammatoires agissent et apaisent les différents types de douleur (articulaires, musculaires, chroniques, etc.).

Les nombreuses vertus thérapeutiques du CBD font de cette molécule votre fidèle allié santé au quotidien. En légalisant son utilisation, le Maroc participe au bien-être de sa population et profite des belles perspectives économiques qu’elle présente.