Maroc : Le roi préside une veillée religieuse en commémoration de Laylat Al-Qadr

Le roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan et des princes Moulay Rachid et Moulay Ismail, a présidé lundi soir à la Mosquée Hassan II à Casablanca, une veillée religieuse en commémoration de Laylat Al-Qadr bénie. Après les prières d'Al-Icha et des Taraouih, des versets du Saint Coran ont été récités par l'enfant Hajar Al Mourabit (11 ans originaire de la ville de Tétouan), lauréate du Prix national Mohammed VI de mémorisation, de déclamation et de psalmodie du Saint Coran. Le souverain a ensuite été salué par la jeune déclamatrice, à qui le roi a remis le Prix.

Par la suite, Bahae Eddine Mohamed Jamal Eddine Ennadoui, Alem de la République de l'Inde, a prononcé devant le souverain une allocution au nom des oulémas ayant participé aux causeries religieuses du mois sacré de Ramadan 1444, dans laquelle il a exprimé ses vifs remerciements et sa profonde gratitude à Amir Al-Mouminine, pour l’accueil et l’hospitalité qui leur ont été réservés tout au long de leur séjour dans le Royaume. Bahae Eddine Mohamed Jamal Eddine Ennadoui a, ainsi, souligné que les causeries religieuses réunissent chaque année l’élite des oulémas pour débattre de multiples questions qui intéressent la Oumma Islamique et l’humanité dans son ensemble.

Cette veillée religieuse a été marquée par la clôture de Sahih Al-Boukhari, faite par Belkacem El Kassimi, membre du conseil local des Oulémas de la préfecture d’arrondissements de Ben M’sik, après lecture de Hadith Al Khatm, par le fquih Hassan Saber, membre du conseil local des Oulémas de la préfecture des arrondissements d’Ain Chock.

Le souverain a, par la suite, remis les Prix Mohammed VI Ahl Al-Qurâan et Ahl Al-Hadith, respectivement à Abderrahim Naboulsi, de la ville de Marrakech, et à Mohamed Benkirane, de la ville d’El Ksar El Kébir. Amir Al Mouminine a également remis le Prix Mohammed VI des écoles coraniques dans ses trois catégories à Mohamed Chakir d’Ouarzazate (Prix de la méthodologie d'apprentissage), à Mohamed Boulis de Larache (Prix du rendement) et à Mohamed Zaânouni de Tiznit (Prix de la gestion) ainsi que le Prix Mohammed VI pour le Adhan et le Tahlil, dans ses deux catégories, respectivement, à Youssef Ennaji de la ville de Mohammedia (Prix de l’excellence) et à Mohamed El Hedar de la ville de Nador (Prix honorifique).