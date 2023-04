Livraison de chars T-72B à l’Ukraine : La Russie dédouane le Maroc

La Russie accuse officiellement la République tchèque d'avoir livré à l’Ukraine des chars de combat, de type T-72B, achetés par le Maroc à la Biélorussie et transférés à Prague dans le cadre d'un contrat de modernisation, rapportent des médias russes.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a précisé, lundi 17 avril, que le royaume a en effet signé un contrat avec la société tchèque Excalibur Army spol.s r.o. pour la modernisation d'un lot de 130 chars T-72B acquis dans les années 1999-2001 auprès de la République de Biélorussie. Les Forces armées royales (FAR) ont réceptionné 56 chars mais 74 unités ont été transférées à l’Ukraine, ajoute la même source.

«Les Marocains ont été mis devant le fait accompli. Et en même temps, ils (les Tchèques) les ont rendus coupables devant les Biélorusses de ne pas avoir rempli l'obligation stipulée par les termes du contrat d'achat de ne pas transférer les chars vers des pays tiers sans l'autorisation du fournisseur», a déploré Maria Zakharova. Ce cas montre que «Prague n'hésite pas à violer les normes fondamentales du droit international régissant le commerce des armes et à saisir les biens d'autrui», a-t-elle souligné dans des déclarations à la presse.

Pour rappel, le Maroc a déjà démenti l’envoi d’armes lourdes à l’Ukraine. Une annonce faite, le 28 février à Rabat, par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, lors d’un point de presse avec le vice-ministre fédéral autrichien des Affaires européennes et internationales, Peter Launsky.

«Le Maroc n'est pas une partie prenante dans ce conflit armé, n'y a pas participé et n'y participera en aucune façon», a martelé le chef de la diplomatie. «Néanmoins, le Maroc considère que cette question affecte la paix et la sécurité internationales et a un impact économique et social», avait précisé Bourita.

Des médias internationaux avaient fait état, quelques semaines auparavant, de l’envoi par le Maroc à l'Ukraine d’une vingtaine de chars de combats T-72B, qui passaient par une mise à jour en République tchèque.