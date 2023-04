Maroc : La contamination microbienne des viandes de volailles inquiètent les chercheurs

Les produits avicoles constituent l'une des principales denrées alimentaires consommées au Maroc. Alors que la consommation de viandes de volailles représente 52% de celle de toutes viandes confondues, le Royaume arrive à couvrir 100% de ses besoins pour cette denrée. Ceci dit, toute problématique touchant les viandes de volailles devient une question de santé publique.

Dans une étude publiée en ce mois d’avril, quatre chercheurs du Laboratoire de Biochimie, environnement et agroalimentaire de la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia, (Université Hassan II) et du Laboratoire d'analyses médicales Charles Nicolle se sont intéressés au niveau d'émergence de la résistance aux antibiotiques dans les viandes de volailles. Pour cela, entre mai 2021 et juin 2022, des produits de volaille (par exemple, viande hachée, saucisse et viande) ont été collectés de manière aseptique dans des sacs stériles de magasins de détail dans différentes villes du Maroc, étiquetés et transportés dans des conditions réfrigérées au laboratoire.

Plus de la moitié des échantillons contaminés par E. coli.

L'analyse bactérienne a été réalisée dans les 24 heures et l'isolement et l'identification d'Escherichia coli ont été réalisés conformément à la norme marocaine NM ISO 16649 2018. La détermination de la sensibilité antimicrobienne de 23 antibiotiques a été testée à l'aide de la méthode de diffusion sur disque Kirby-Bauer, ajoute-t-on.

Les chercheurs rappellent qu’Escherichia coli est une bactérie Gram-négative, anaérobie facultative, en forme de bâtonnet, du genre Escherichia et est généralement inoffensive. Outre son rôle important dans la flore intestinale de la plupart des espèces animales et humaines, elle est considérée comme un bio-indicateur de l'hygiène et de la résistance aux antimicrobiens, explique-t-on.

Toutefois, selon l'Organisation mondiale de la santé, certains sérotypes peuvent mettre la vie en danger, comme les E. coli producteurs de toxine de Shiga (STEC). «Considéré comme l'un des agents pathogènes d'origine alimentaire les plus courants, la consommation d'aliments contaminés par certains isolats d'E. Coli peut entraîner des complications graves telles que des infections des voies urinaires, des maladies respiratoires et des pneumonies», note l’étude.

Les résultats montrent que sur un total de 154 échantillons analysés, 62,33% étaient contaminés par E. coli. Les pourcentages d'échantillons simples positifs étaient de 75% (viande hachée), 58% (merguez), 75% (gésier de poulet), 50% (saucisse), 60% (viande séparée mécaniquement9), 68,5% (morceaux de viande), 28,5% (poulet entier), et 33,3% (farine de poisson), détaillent les chercheurs dans leurs résultats. Les pourcentages les plus élevés d'échantillons positifs ont été détectés à Berrechid, Casablanca, Rabat et Tanger avec 23,9%, 12,5%, 11,4% et 10,4%, respectivement, explique-t-on.

Un niveau remarquable de résistance aux traitements antibiotiques de première ligne

«Ces résultats confirment ceux des études précédentes, à savoir que les produits de la volaille ont montré un niveau remarquable de contamination par E. coli. Cet état hygiénique des produits de volaille peut être dû aux mauvaises conditions de la matière première ou à des contaminations dans la chaîne alimentaire», estiment les chercheurs. Ceux-ci annoncent aussi que les résultats des tests de sensibilité ont montré un niveau «remarquable de résistance antimicrobienne aux traitements antibiotiques de première ligne» : aminopénicillines sans inhibiteurs de bêta-lactamase (58,3 %), chloramphénicol (23,9 %), triméthoprime (32,2 %) et triméthoprime-sulfaméthoxazole (26 %). Il s’agit, dans le détail, d’un niveau élevé de résistance antimicrobienne à l'amoxicilline (58 %), l'amoxicilline-acide clavulanique (54 %), la pipéracilline (63 %), le triméthoprime (32 %), l'acide nalidixique (46 %) et l'ofloxacine (43 %)», entre autres.

«Le niveau élevé de résistance révélé devrait alerter les organisations de santé du pays», indiquent les chercheurs, qui rappellent que les animaux infectés par des bactéries résistantes aux antimicrobiens «transmettent cette résistance à l'homme par le biais de l'environnement, des excréments, des produits alimentaires et du contact direct», alors que la voie alimentaire reste «probablement la plus importante». «La transmission de la résistance aux antimicrobiens est très préjudiciable à la santé humaine et à l'industrie de l'élevage», souligne-t-on.

Les rédacteurs de l’étude estiment, dans ce sens, que «des programmes de surveillance devraient être mis en place pour suivre les dernières évolutions de l'émergence de la résistance bactérienne dans le pays». «En outre, le contrôle de l'utilisation et de l'administration des antibiotiques dans la thérapie animale, et plus précisément dans le domaine de la volaille, est indispensable», concluent-ils.