«Ceuta et Melilla occupées» : Le PP exige la comparution d’Albares devant le Sénat

Les déclarations du président de la Chambre des conseillers, le Sahraoui Ennam Mayara, sur la marocanité de Ceuta et Melilla continue d’alimenter le débat politique en Espagne. Après les réactions de la ministre de Défense et certains partis politiques, le Parti Populaire exige désormais la comparution du ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares, devant le Sénat pour qu’il donne la version du gouvernement sur ce sujet.

La première force à la Chambre haute veut savoir si le gouvernement que préside Pedro Sanchez a demandé des «éclaircissements ou des rectifications au gouvernement marocain» sur les propos de Mayara.

La ministre espagnole de Défense, Margarita Robles, a affirmé, lundi 10 avril dans des déclarations à la presse, que «Ceuta et Melilla sont espagnoles comme Zamora ou Palencia et qu'il n'y a plus rien à discuter sur ce sujet. La position du gouvernement espagnol est claire et ferme et il n'y a aucune possibilité de débat sur ce sujet».

Pour rappel, Pedro Sanchez avait déclaré que «la souveraineté nationale du territoire de l’Espagne ne fait pas l’objet de doute, y compris Ceuta et Melilla». Une annonce faite, depuis Rabat lors d’un point de presse qu’il avait animé au terme de ses entretiens du 7 avril 2022 avec le roi Mohammed VI.